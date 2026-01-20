Зеленский назначил эксминистра своим советником: чем будет заниматься Кубраков

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим советником бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Александр Кубраков. Фото: из открытых источников

В новой должности эксминистр будет заниматься вопросами инфраструктуры и взаимодействия с громадами. Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

"Назначить Кубракова Александра Николаевича советником Президента Украины по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с громадами (вне штата)", — говорится в документе.

Александр Кубраков является также советником министра обороны Украины.

С декабря 2022 по май 2024 был вице-премьер-министром по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры. Прежде с мая 2021 года — министр инфраструктуры Украины.

Недавно президент Владимир Зеленский сообщал о встрече с Александром Кубраковым.

Как сообщал портал "Комментарии", в июле 2025 года следователи Государственного бюро расследований провели обыски у бывшего министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова. В правоохранительных органах сообщили, что обыски проходили в рамках дела о масштабном мошенничестве, фигурантом которого является народный депутат Евгений Шевченко. Кубраков также фигурировал как обличитель по делу, касающемуся Алексея Чернышева.

Издание "Комментарии" писало, что в январе 2025 Александр Кубраков получил назначение на должность внештатного советника министра обороны. По словам тогдашнего министра Рустема Умерова, опыт Кубракова на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя "Укравтодора" чрезвычайно ценен и поможет улучшить систему поставок и логистики в Вооруженных силах Украины.