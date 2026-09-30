Зеленський прибув на фронт: яку заяву зробив

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на передову, де відвідав пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Глава держави особисто подякував воїнам, які тримають оборону на Лиманському напрямку, та відзначив їх державними нагородами. Під час візиту Верховний Головнокомандувач детально обговорив із керівництвом бригади поточні бойові завдання та нагальні потреби підрозділу.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Ця бригада демонструє вагомі успіхи на полі бою. У межах спільної операції під кодовою назвою "Вівальді" воїни 66-ї ОМБр разом із побратимами з Третього армійського корпусу вже деокупували понад 125 квадратних кілометрів українських земель.

"Дякую за захист нашої держави, суверенітету, територіальної цілісності", — звернувся до військовослужбовців Володимир Зеленський, підкресливши: "Це дуже важливо".

Окрім відвідин бригади, Президент провів велику координаційну нараду безпосередньо на Лиманському напрямку, з командирами корпусів, бригад та батальйонів. Учасники зустрічі детально розібрали питання оборонних закупівель на рівні підрозділів, зокрема забезпечення пікапами. Окрему увагу приділили розвитку Сил безпілотних систем (СБС), збільшенню фінансування на закупівлю дронів, спрощенню бюрократичних процедур та підготовці поповнення для особового складу.

"Є потреби в далекобійній артилерії", — наголосив Глава держави за підсумками перемовин із захисниками.

За його словами, сторони повністю синхронізували бачення цього питання: "Узгодили з військовими це питання". Крім того, лідери підрозділів отримали завдання підготувати нові пропозиції щодо фінансового забезпечення воїнів на "нулі".

Під час стратегічної частини наради командири корпусів доповіли про загальну ситуацію на східному та південному фронтах. Військові обговорили впровадження новітніх дронових та антидронових технологій, тактику ведення сучасної війни, а також чутливі питання логістики, залучення іноземних добровольців та механізми повернення до лав армії бійців, які вчинили СЗЧ.

Усі озвучені фронтовиками проблеми та пропозиції найближчим часом винесуть на вищий рівень ухвалення рішень.

"Всі питання на рівні військового командування мають бути опрацьовані та обговорені на засіданні Ставки", — підсумував Володимир Зеленський, запевнивши, що влада безперервно працює над розширенням бойових можливостей українських захисників.

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