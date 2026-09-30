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Зеленский прибыл на фронт: какое заявление сделал

Операция «Вивальди» и освобождение 125 кв. км: Президент провел масштабное координационное совещание с военными

30 сентября 2026, 17:01
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Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку на передовую, где посетил пункт управления 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго. Глава государства лично поблагодарил воинов, которые держат оборону на Лиманском направлении и отметил их государственными наградами. Во время визита Верховный Главнокомандующий подробно обсудил с руководством бригады текущие боевые задания и насущные нужды подразделения.

Зеленский прибыл на фронт: какое заявление сделал

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Эта бригада демонстрирует значительные успехи на поле боя. В рамках совместной операции под кодовым названием "Вивальди" воины 66-й ОМБр вместе с собратьями из Третьего армейского корпуса уже деоккупировали более 125 квадратных километров украинских земель.

"Благодарю за защиту нашего государства, суверенитет, территориальную целостность", — обратился к военнослужащим Владимир Зеленский, подчеркнув: "Это очень важно".

Кроме посещения бригады Президент провел большое координационное совещание непосредственно на Лиманском направлении, с командирами корпусов, бригад и батальонов. Участники встречи подробно разобрали вопросы оборонных закупок на уровне подразделений, в том числе обеспечение пикапами. Отдельное внимание было уделено развитию сил беспилотных систем (СБС), увеличению финансирования на закупку дронов, упрощению бюрократических процедур и подготовке пополнения для личного состава.

"Есть потребности в дальнобойной артиллерии", — подчеркнул Глава государства по итогам переговоров с защитниками.

По его словам, стороны полностью синхронизировали видение этого вопроса: "Согласовали с военными этот вопрос". Кроме того, лидеры подразделений получили задачу подготовить новые предложения по финансовому обеспечению воинов на "нуле".

В ходе стратегической части совещания командиры корпусов доложили об общей ситуации на восточном и южном фронтах. Военные обсудили внедрение новейших дроновых и антидроновых технологий, тактику ведения современной войны, а также чувствительные вопросы логистики, привлечения иностранных добровольцев и механизмы возвращения в ряды армии бойцов, совершивших СЗЧ.

Все озвученные фронтовиками проблемы и предложения в ближайшее время вынесут на более высокий уровень принятия решений.

"Все вопросы на уровне военного командования должны быть проработаны и обсуждены на заседании Ставки", — подытожил Владимир Зеленский, заверив, что власти непрерывно работают над расширением боевых возможностей украинских защитников.

Напомним, портал "Комментарии" писал , кто разрабатывал план освобождения Донбасса.



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