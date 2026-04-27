Зеленский объяснил причины массированного удара по Днепру

Отвечая на вопрос журналистки о причинах упорных атак врага на украинские города, в частности на Днепр, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что захватчики не имеют реальных достижений на передовой. Российское руководство вынуждено оправдывать перед собственным народом и союзниками затяжную войну, поэтому прибегает к разрушению гражданских объектов.

Последствия обстрела Днепра

Глава государства отметил, что расстановка сил в последнее время демонстрирует положительную динамику для ВСУ.

"С начала этого года баланс оккупированных и деоккупированных территорий не в пользу Российской Федерации. Как мы и говорили, что они готовили наступательные действия в конце 25 года, понимаем, что они готовятся к соответствующим шагам и в 26 году".

За неимением побед на фронте Кремль избрал тактику устрашения и психологического давления.

"Продавать свое население или подпитывать те нарративы в общении с Соединенными Штатами Америки, что они выиграют эту войну, ну не на чем сейчас им играть, на мой взгляд. Хочу всем напомнить, что это операция, которая имеет несколько шагов, это продолжение операции, которая была зимой, нанесение ударов по нашей энергетике , показывая, что Украину можно сломать, потому что нет, что продавать на поле боя. На поле боя у России успехов нет" , – отметил президент.

Глав государства добавил, что хоть численность оккупантов и преобладает, однако их потери колоссальны. Захватчики пытаются манипулировать инфопространством, чтобы принудить Украину к невыгодным переговорам. Вместе с тем, Зеленский указал на важность разблокирования финансовой помощи от западных партнеров, что дало новый толчок украинскому ОПК.

"Сейчас мы разблокировали деньги. Это реакция, по моему мнению, это реакция номер один на то, что они понимают, что Украина не наедине. Есть финансы на внутреннее производство".

Несмотря на некоторые задержки и потерю времени в инвестировании значительных сумм в защиту энергосистемы на начальных этапах Украина быстро наращивает собственные мощности. Глава государства заверил, что все поставленные оборонные задачи будут выполнены оперативно.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские террористические войска днем – через несколько часов после массированной ночной атаки – повторно атаковали Днепр, поразив многоэтажку. В результате удара погиб один человек, семеро получили ранения.