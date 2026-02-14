logo_ukra

Зеленський пояснив підхід Трампа до миру
НОВИНИ

Зеленський пояснив підхід Трампа до миру

Президент зазначив, Трамп хоче укласти угоду відразу, тому що любить великі пакети

14 лютого 2026, 13:56
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп прагне швидкого укладення масштабної мирної угоди щодо війни в Україні, однак ключовим залишається поетапний підхід до домовленостей. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський пояснив підхід Трампа до миру

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Український лідер зауважив, Дональд Трамп зацікавлений у швидкому укладенні комплексної мирної угоди, оскільки надає перевагу масштабним рішенням.

"Він хоче укласти угоду відразу, тому що любить великі пакети", — зазначив Зеленський, порівнявши цей підхід із попередніми великими законодавчими ініціативами американського лідера.

Водночас Володимир Зеленський підкреслив, що для України важливою є послідовність укладення домовленостей, адже спочатку мають бути визначені гарантії безпеки та інші ключові умови.

Глава української держави також зазначив, що Україна могла б провести вибори у разі досягнення тимчасового перемир’я з Росією на два-три місяці. За його словами, проведення виборів можливе лише після припинення активних бойових дій і отримання гарантій безпеки для країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — поки що немає ясності, чи справді Росія готова припинити війну проти України, незважаючи на участь її представників у тристоронніх переговорах із Києвом та Вашингтоном. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Відповідаючи на запитання голови форуму Вольфганга Ішингера про перспективи завершення війни, Рубіо зазначив: коло тем для обговорення вдалося звузити, проте тепер йдеться про найскладніші та найчутливіші пункти. За його словами, саме вони вимагають додаткових зусиль та політичної волі сторін.




