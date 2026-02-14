Зеленский объяснил подход Трампа к миру

Президент США Дональд Трамп стремится к быстрому заключению масштабного мирного соглашения о войне в Украине, однако ключевым остается поэтапный подход к договоренностям. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер отметил, Дональд Трамп заинтересован в быстром заключении комплексного мирного соглашения, поскольку предпочитает масштабные решения.

"Он хочет заключить соглашение сразу, потому что любит большие пакеты", – отметил Зеленский, сравнив этот подход с предыдущими крупными законодательными инициативами американского лидера.

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины важна последовательность заключения договоренностей, ведь сначала должны быть определены гарантии безопасности и другие ключевые условия.

Глава украинского государства также отметил, что Украина могла бы провести выборы в случае достижения временного перемирия с Россией на два-три месяца. По его словам, проведение выборов возможно только после прекращения активных боевых действий и получения гарантий безопасности для страны.

Читайте на портале "Комментарии" — пока нет ясности, действительно ли Россия готова прекратить войну против Украины, несмотря на участие ее представителей в трехсторонних переговорах с Киевом и Вашингтоном. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

Отвечая на вопрос главы форума Вольфганга Ишингера о перспективах завершения войны, Рубио отметил: круг тем для обсуждения удалось сузить, однако теперь речь идет о самых сложных и чувствительных пунктах. По его словам, именно они требуют дополнительных усилий и воли сторон.



