Голова української держави Володимир Зеленський заявив, що кожного місяця Росія втрачає у війні проти України близько 30 тисяч вояків убитими. Про це президент заявив перед Палатою представників та Сенатом Парламенту Нідерландів 16 грудня

Зеленський повідомив про втрати на фронті

"Путін не вірить у людей, він вірить лише у владу і у гроші. Він витрачає близько 30 тисяч солдатських життів кожного місяця. Не пораненими. 30 тисяч щомісяця вбитих. Був місяць коли було вбито 25 тисяч росіян, інший місяць – 31 тисяча. У нас є відео з дронів, що підтверджують ці смерті" , — зауважив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що російські штурми "завжди божевільно криваві", але Путіну байдуже на це.

"Росіяни не рахують свої убитих. Але вони рахують кожен долар, кожен євро, який вони втрачають. Ось чому потрібно сильне рішення по російських грошах. Ці кошти повинні працювати, щоб захищати від Росії. І я закликаю підтримати це", – зазначив президент України.

