Недилько Ксения
Голова української держави Володимир Зеленський заявив, що кожного місяця Росія втрачає у війні проти України близько 30 тисяч вояків убитими. Про це президент заявив перед Палатою представників та Сенатом Парламенту Нідерландів 16 грудня
Зеленський повідомив про втрати на фронті
Він наголосив, що російські штурми "завжди божевільно криваві", але Путіну байдуже на це.
