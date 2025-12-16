Рубрики
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что каждый месяц Россия теряет в войне против Украины около 30 тысяч воинов убитыми. Об этом президент заявил перед Палатой представителей и Сенатом Парламента Нидерландов 16 декабря
Зеленский сообщил о потерях на фронте
Он подчеркнул, что российские штурмы "всегда безумно кровавые", но Путину безразлично это.
