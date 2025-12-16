logo

Зеленский сообщил о потерях на фронте
НОВОСТИ

Зеленский сообщил о потерях на фронте

Президент Украины сделал заявление о потерях РФ на фронте

16 декабря 2025, 18:10
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что каждый месяц Россия теряет в войне против Украины около 30 тысяч воинов убитыми. Об этом президент заявил перед Палатой представителей и Сенатом Парламента Нидерландов 16 декабря

Зеленский сообщил о потерях на фронте

Зеленский сообщил о потерях на фронте

"Путин не верит в людей, он верит только во власть и в деньги. Он тратит около 30 тысяч солдатских жизней каждого месяца. Не ранеными. 30 тысяч ежемесячно убитых. Был месяц когда было убито 25 тысяч россиян, другой месяц — 31 тысяча. У нас есть видео из дронов, что подтверждают" .

Он подчеркнул, что российские штурмы "всегда безумно кровавые", но Путину безразлично это.

"Россияне не считают своих убитых. Но они считают каждый доллар, каждый евро, который они теряют. Вот почему нужно сильное решение по российским деньгам. Эти средства должны работать, чтобы защищать от России. И я призываю поддержать это", – отметил президент Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские пропагандисты распространяют в соцсетях информацию, что якобы президент Украины Владимир Зеленский не был возле Купянска на Харьковщине, а распространившееся видео было снято в студии. В качестве "доказательства" публикуется якобы бэкстейдж-ролик, который подается в качестве материала со съемки на зеленом фоне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.                                                                                                                                                      



