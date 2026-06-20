Зеленський повернув Польщі Орден Білого Орла: у Києві нагадали про Муссоліні та Катерину II

Президент України Володимир Зеленський офіційно повернув Польщі Орден Білого Орла – найвищу державну нагороду країни, яку він отримав у 2023 році. Про своє рішення глава держави повідомив у Telegram, опублікувавши емоційну заяву щодо останніх подій навколо українсько-польських відносин та виклавши фото з "Нової пошти".

Орден Білого Орла. Фото: з відкритих джерел

Зеленський нагадав слова президента Польщі Кароля Навроцького про те, що Орден Білого Орла є не просто відзнакою, а символом найвищої довіри польської держави та вдячності народу. Водночас український лідер звернув увагу на суперечливий факт: серед осіб, які досі залишаються кавалерами цієї нагороди, є російська імператриця Катерина ІІ, італійський диктатор Беніто Муссоліні та колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер.

"Якщо вважається, що цей символ може залишатися у них, ми в Україні не будемо із цим сперечатися", — наголосив президент.

Попри дипломатичний конфлікт, Зеленський підкреслив, що Україна високо цінує підтримку польського народу, яка стала надзвичайно важливою після початку повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, українці пам’ятають проявлену солідарність та допомогу мільйонів поляків.

Окремо глава держави наголосив, що Київ залишається відкритим до діалогу з Варшавою щодо складних історичних питань і прагне не допустити нових конфліктів навколо болючих сторінок спільного минулого.

Водночас Зеленський підкреслив, що вважав Орден Білого Орла не особистою нагородою, а відзнакою для всього українського народу та Збройних сил України, які сьогодні стримують російську агресію і фактично захищають безпеку всієї Європи.

"Сьогодні я відправив Орден пану Президенту Польщі. Думаю, майбутнє підтвердить шану до українців", — підсумував Зеленський.

Заява президента стала черговим епізодом напруження у відносинах між Києвом і Варшавою після рішення польської сторони позбавити українського лідера цієї нагороди.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної відзнаки країни — ордена Білого Орла. Про це він заявив увечері 19 червня, пояснивши свій крок історичними та символічними міркуваннями, які, на його думку, пов’язані зі значенням цієї нагороди для польського народу.







