Зеленский вернул Польше Орден Белого Орла: в Киеве напомнили о Муссолини и Екатерине II

Президент Украины Владимир Зеленский официально вернул Польше Орден Белого Орла – высшую государственную награду страны, полученную в 2023 году. О своем решении глава государства сообщил в Telegram, опубликовав эмоциональное заявление по поводу последних событий вокруг украинско-польских отношений и выложив фото из "Новой почты".

Орден Белого Орла. Фото: из открытых источников

Зеленский напомнил слова президента Польши Кароля Навроцкого о том, что Орден Белого Орла является не просто отличием, а символом высочайшего доверия польского государства и благодарности народу. В то же время украинский лидер обратил внимание на противоречивый факт: среди до сих пор остающихся кавалерами этой награды есть российская императрица Екатерина II, итальянский диктатор Бенито Муссолини и бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

"Если считается, что этот символ может оставаться у них, мы в Украине не будем с этим спорить", — подчеркнул президент.

Несмотря на дипломатический конфликт, Зеленский подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку польского народа, которая стала очень важной после начала полномасштабного вторжения России. По его словам, украинцы помнят проявленную солидарность и помощь миллионам поляков.

Отдельно глава государства подчеркнул, что Киев остается открытым к диалогу с Варшавой по сложным историческим вопросам и стремится не допустить новых конфликтов вокруг болезненных страниц общего прошлого.

Зеленский подчеркнул, что считал Орден Белого Орла не личной наградой, а отличием для всего украинского народа и Вооруженных сил Украины, которые сегодня сдерживают российскую агрессию и фактически защищают безопасность всей Европы.

"Сегодня я отправил Орден господину Президенту Польши. Думаю, будущее подтвердит уважение к украинцам", — подытожил Зеленский.

Заявление президента стало очередным эпизодом напряженности в отношениях между Киевом и Варшавой после решения польской стороны лишить украинского лидера этой награды.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Польши Кароль Навроцкий объявил о решении лишить президента Украины Владимира Зеленского высшего государственного отличия страны — ордена Белого Орла. Об этом он заявил вечером 19 июня, объяснив свой шаг историческими и символическими соображениями, по его мнению, связанными со значением этой награды для польского народа.







