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Зеленський поставив крапку у питанні генпрокурора Кравченка: до якого рішення закликав Раду

Після заяви про політичний тиск президент фактично зажадав від парламенту негайно підтримати відставку глави Офісу генпрокурора

14 вересня 2026, 09:16
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що генеральний прокурор Руслан Кравченко має залишити посаду. Глава держави відреагував на ранкову заяву Кравченка, який говорив про політичний тиск.

Зеленський поставив крапку у питанні генпрокурора Кравченка: до якого рішення закликав Раду

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами Зеленського, після ситуації, що склалася, для генпрокурора залишається лише один варіант – відставка. Президент наголосив, що особисто повідомив Кравченка про необхідність звільнення з посади.

"Це Генеральний прокурор має лише один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав", – заявив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що причини для ухвалення такого рішення йому відомі. При цьому він не докладно розкривав їх публічно.

Окремо Зеленський відповів на слова Кравченка про можливий політичний тиск. Президент заявив, що якщо генпрокурор вважає причиною свого звільнення саме тиск з боку влади, він має право так це і називати.

"Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає", — зазначив Володимир Зеленський.

Водночас президент звернувся до Верховної Ради із закликом не затягувати процедуру. Зеленський попросив парламентаріїв невідкладно підтримати звільнення Кравченка.

Таким чином, питання про відставку генерального прокурора наразі виходить на рівень парламенту. Заява президента фактично задає політичну рамку подальшого рішення – йдеться вже не про можливий звільнення Кравченка, а про необхідність оформити його відставку.

Особливу увагу до ситуації привертає те, що ініціатива відбулася відразу після публічних слів самого генпрокурора про політичний тиск. Наразі від парламентаріїв очікується конкретне рішення, яке покаже, чи отримає позиція президента необхідну підтримку.

Сам Кравченко раніше очолив Офіс генерального прокурора на тлі очікувань посилення ефективності правоохоронної системи. Наразі його подальша доля залежить від позиції депутатів.

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Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20862
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