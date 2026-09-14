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Зеленский поставил точку в вопросе генпрокурора Кравченко: к какому решению призвал Раду

После заявления о политическом давлении президент фактически потребовал от парламента немедленно поддержать отставку главы Офиса генпрокурора

14 сентября 2026, 09:16
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генеральный прокурор Руслан Кравченко должен покинуть занимаемую должность. Глава государства отреагировал на утреннее заявление Кравченко, который говорил о политическом давлении.

Зеленский поставил точку в вопросе генпрокурора Кравченко: к какому решению призвал Раду

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, после сложившейся ситуации для генпрокурора остается только один вариант – отставка. Президент подчеркнул, что лично сообщил Кравченко о необходимости ухода с должности.

"У этого Генерального прокурора есть только один путь: уход с должности. Именно это я ему и сказал", — заявил Зеленский.

Глава государства также отметил, что причины для принятия такого решения ему известны. При этом он не стал подробно раскрывать их публично.

Отдельно Зеленский ответил на слова Кравченко о возможном политическом давлении. Президент заявил, что, если генпрокурор считает причиной своего увольнения именно давление со стороны власти, он вправе так это и называть.

"Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет", — отметил Владимир Зеленский.

Одновременно президент обратился к Верховной Раде с призывом не затягивать процедуру. Зеленский попросил парламентариев безотлагательно поддержать увольнение Кравченко.

Таким образом, вопрос об отставке генерального прокурора теперь выходит на уровень парламента. Заявление президента фактически задает политическую рамку дальнейшего решения – речь идет уже не о возможном уходе Кравченко, а о необходимости оформить его отставку.

Особое внимание к ситуации привлекает то, что инициатива последовала сразу после публичных слов самого генпрокурора о политическом давлении. Теперь от парламентариев ожидается конкретное решение, которое покажет, получит ли позиция президента необходимую поддержку.

Сам Кравченко ранее возглавил Офис генерального прокурора на фоне ожиданий усиления эффективности правоохранительной системы. Теперь его дальнейшая судьба зависит от позиции депутатов.

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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20862
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