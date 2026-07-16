Зеленский "поставил точку" в громком скандале с министром обороны: решение удивит

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Увольнение Михаила Федорова с должности министра обороны вызвало громкий скандал, вплоть до мирных акций протеста. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свое решение существующим конфликтом между Федоровым и главкомом Сырским. Однако предложенную кандидатуру на главу министерства нардепы не поддержали. Рада пошла на каникулы, не назначив главу ведомства, поэтому Зеленский сделал "собственный ход".
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Президент Украины сообщил, что обсудил с Евгением Хмарой (генерал-майор, и.о. руководителя СБУ) выполнение дальнобойных операций против России и обеспечение подразделений безопасности и Сил обороны Украины необходимыми средствами.
По словам главы государства, будет продолжена реализация всех активных программ для развития и укрепления наших сил обороны – от прямого финансирования боевых бригад и справедливого распределения личного состава для бригад до максимального обеспечения НРК всеми типами дронов и оперативной реализации договоренностей с партнерами.
Президент сообщил, что поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как экс-министр Кулеба оценил решение Зеленского относительно Федорова.