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Зеленский "поставил точку" в громком скандале с министром обороны: решение удивит

Президент Зеленский заявил, кому поручил исполнять обязанности министра обороны

16 июля 2026, 19:43
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Кречмаровская Наталия

Увольнение Михаила Федорова с должности министра обороны вызвало громкий скандал, вплоть до мирных акций протеста. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свое решение существующим конфликтом между Федоровым и главкомом Сырским. Однако предложенную кандидатуру на главу министерства нардепы не поддержали. Рада пошла на каникулы, не назначив главу ведомства, поэтому Зеленский сделал "собственный ход".

Зеленский "поставил точку" в громком скандале с министром обороны: решение удивит

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины сообщил, что обсудил с Евгением Хмарой (генерал-майор, и.о. руководителя СБУ) выполнение дальнобойных операций против России и обеспечение подразделений безопасности и Сил обороны Украины необходимыми средствами.

"Важно, что есть стратегическое видение, как Украине активно действовать и дальше для защиты нашей независимости и принуждения России к дипломатии. Евгений Хмара получил большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций. Именно на этом должна сосредотачиваться наша оборона в этой войне", — рассказал Зеленский.

По словам главы государства, будет продолжена реализация всех активных программ для развития и укрепления наших сил обороны – от прямого финансирования боевых бригад и справедливого распределения личного состава для бригад до максимального обеспечения НРК всеми типами дронов и оперативной реализации договоренностей с партнерами.

"Считаю, что в сложившихся условиях реальная результативность в дальнобойности, реально сильная работа по безопасности, которая будет гарантировать контроль за внутренней ситуацией в составляющих Сил обороны, и реальный опыт управления людьми в Центре специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины должны стать преимуществом и в должности министра обороны Украины", — заявил Зеленский.

Президент сообщил, что поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра.

"После того как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины", — подытожил Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как экс-министр Кулеба оценил решение Зеленского относительно Федорова.



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Источник: https://t.me/yzheleznyak/18721
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