Зеленский "поставил точку" в громком скандале с министром обороны: решение удивит

Увольнение Михаила Федорова с должности министра обороны вызвало громкий скандал, вплоть до мирных акций протеста. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свое решение существующим конфликтом между Федоровым и главкомом Сырским. Однако предложенную кандидатуру на главу министерства нардепы не поддержали. Рада пошла на каникулы, не назначив главу ведомства, поэтому Зеленский сделал "собственный ход".

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины сообщил, что обсудил с Евгением Хмарой (генерал-майор, и.о. руководителя СБУ) выполнение дальнобойных операций против России и обеспечение подразделений безопасности и Сил обороны Украины необходимыми средствами.

"Важно, что есть стратегическое видение, как Украине активно действовать и дальше для защиты нашей независимости и принуждения России к дипломатии. Евгений Хмара получил большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций. Именно на этом должна сосредотачиваться наша оборона в этой войне", — рассказал Зеленский.

По словам главы государства, будет продолжена реализация всех активных программ для развития и укрепления наших сил обороны – от прямого финансирования боевых бригад и справедливого распределения личного состава для бригад до максимального обеспечения НРК всеми типами дронов и оперативной реализации договоренностей с партнерами.

"Считаю, что в сложившихся условиях реальная результативность в дальнобойности, реально сильная работа по безопасности, которая будет гарантировать контроль за внутренней ситуацией в составляющих Сил обороны, и реальный опыт управления людьми в Центре специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины должны стать преимуществом и в должности министра обороны Украины", — заявил Зеленский.

Президент сообщил, что поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра.

"После того как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины", — подытожил Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как экс-министр Кулеба оценил решение Зеленского относительно Федорова.