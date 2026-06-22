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Зеленський попередив світ: у чому війна Путіна може перевершити Другу світову

Президент закликав до максимального тиску на Кремль після нових смертельних ударів по українських містах і селах

22 червня 2026, 12:52
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародної спільноти із закликом посилити тиск на Росію, заявивши, що агресія Кремля може затягнутися до безпрецедентних масштабів, якщо світ не змусить Москву відмовитися від війни.

Зеленський попередив світ: у чому війна Путіна може перевершити Другу світову

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

У День пам’яті жертв нацистського нападу на СРСР глава держави провів історичну паралель між трагедіями ХХ століття та нинішньою російською агресією. За словами Зеленського, уроки Другої світової війни мали б назавжди переконати людство у безцінності людського життя та неприпустимості імперських амбіцій, які призводять до масових жертв.

Президент наголосив, що Росія вкотре продемонструвала справжнє ставлення до цих уроків. Замість пам’ятних заходів країна-агресор розпочала день новими атаками на мирне населення України.

Зеленський навів низку трагічних прикладів. У Сумській області російський безпілотник убив дитину, її бабусю та чоловіка. Ще троє членів родини отримали поранення, а житловий будинок був повністю зруйнований. Також загиблі та поранені зафіксовані в Запорізькій області. Під ударами опинилися Одещина, Херсонщина, Донеччина, Харківщина та Чернігівщина, де росіяни атакували об’єкти енергетичної інфраструктури.

Глава держави підкреслив, що війна не має жодного виправдання, а її рушієм залишаються імперські амбіції російського керівництва. За його словами, нинішній конфлікт уже перевищив за тривалістю Першу світову війну і може стати ще довшим, якщо міжнародна спільнота не змусить Кремль перейти до реальної дипломатії.

Президент наголосив, що Україна неодноразово пропонувала шляхи мирного врегулювання. Тепер, переконаний він, необхідно посилити міжнародний тиск на Росію до такого рівня, коли для Москви не залишиться інших варіантів, окрім завершення війни та пошуку дипломатичного рішення.

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Джерело: https://www.facebook.com/zelenskyy.official/posts/pfbid02DfMQU9n9NBQq1oG2yx1kbpCfjXMHmbqoXh2iVK7dkgP3YQYUAjYwarUUfBfDUPaFl
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