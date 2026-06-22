Зеленский предупредил мир: в чем война Путина может превзойти Вторую мировую

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к международному сообществу с призывом усилить давление на Россию, заявив, что агрессия Кремля может затянуться до беспрецедентных масштабов, если мир не заставит Москву отказаться от войны.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В День памяти жертв нацистского нападения на СССР глава государства провел историческую параллель между трагедиями ХХ века и нынешней российской агрессией. По словам Зеленского, уроки Второй мировой войны должны навсегда убедить человечество в бесценности человеческой жизни и недопустимости имперских амбиций, приводящих к массовым жертвам.

Президент подчеркнул, что Россия в очередной раз продемонстрировала истинное отношение к этим урокам. Вместо памятных мероприятий страна-агрессор начала день новыми атаками на мирное население Украины.

Зеленский привел ряд трагических примеров. В Сумской области российский беспилотник убил ребенка, его бабушку и мужчину. Еще трое членов семьи получили ранения, а жилой дом был полностью разрушен. Также погибшие и раненые зафиксированы в Запорожской области. Под ударами оказались Одесская, Херсонская, Донетчина, Харьковская и Черниговская, где россияне атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

Глава государства подчеркнул, что у войны нет никакого оправдания, а ее движителем остаются имперские амбиции российского руководства. По его словам, нынешний конфликт уже превысил по продолжительности Первую мировую войну и может стать еще длиннее, если международное сообщество не заставит Кремль перейти к реальной дипломатии.

Президент подчеркнул, что Украина неоднократно предлагала пути мирного урегулирования. Теперь, убежден он, необходимо усилить международное давление на Россию до такого уровня, когда для Москвы не останется других вариантов, кроме завершения войны и поиска дипломатического решения.

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