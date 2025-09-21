logo

Главная Новости Политика президент Зеленский предупредил об очень напряженной неделе, которая приблизит окончание войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский предупредил об очень напряженной неделе, которая приблизит окончание войны

Зеленский заявил, что неделя будет чрезвычайно напряженной в сфере дипломатии: участие в Генассамблее ООН, встреча с Трампом и саммит в отношении детей, похищенных Россией.

21 сентября 2025, 21:02
Автор:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшая неделя будет крайне напряженной в сфере дипломатии, в частности, из-за участия в Генеральной Ассамблее ООН и рядом встреч с лидерами мировых государств.

Зеленский предупредил об очень напряженной неделе, которая приблизит окончание войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В своем вечернем обращении Зеленский заявил, что ближайшие дни обещают стать очень напряженным из-за большого количества дипломатических мер. По его словам, могут быть сделаны шаги, приближающие окончание войны.

"Готовимся сейчас к очень напряженной неделе – неделе дипломатии. Много можем сделать, если партнеры будут слышать нас и поддерживать предложения, реально приближающие окончание войны", — сказал президент.

Как рассказал Зеленский, в Нью-Йорке стартует сессия Генеральной Ассамблеи ООН, где Украина планирует активно отстаивать свою позицию. Президент сообщил, что в его графике почти два десятка встреч с лидерами из разных регионов мира, в том числе встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Отдельным направлением станет участие в глобальном саммите, посвященном возвращению украинских детей, депортированных в Россию. По словам Зеленского, эта тема должна стать одной из центральных в международной повестке дня.

"Важно, чтобы неделя добавила миру настроенности на сильные действия – без сил мир не будет господствовать" — сказал президент.

80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН началась 9 сентября 2025 года, а неделя всеобщих дебатов в Нью-Йорке запланирована на 23-30 сентября 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп рассказал, как остановит войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Украине отреагировали на план Трампа закончить войну.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16190
