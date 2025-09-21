Зеленский предупредил об очень напряженной неделе, которая приблизит окончание войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшая неделя будет крайне напряженной в сфере дипломатии, в частности, из-за участия в Генеральной Ассамблее ООН и рядом встреч с лидерами мировых государств.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В своем вечернем обращении Зеленский заявил, что ближайшие дни обещают стать очень напряженным из-за большого количества дипломатических мер. По его словам, могут быть сделаны шаги, приближающие окончание войны.

"Готовимся сейчас к очень напряженной неделе – неделе дипломатии. Много можем сделать, если партнеры будут слышать нас и поддерживать предложения, реально приближающие окончание войны", — сказал президент.

Как рассказал Зеленский, в Нью-Йорке стартует сессия Генеральной Ассамблеи ООН, где Украина планирует активно отстаивать свою позицию. Президент сообщил, что в его графике почти два десятка встреч с лидерами из разных регионов мира, в том числе встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Отдельным направлением станет участие в глобальном саммите, посвященном возвращению украинских детей, депортированных в Россию. По словам Зеленского, эта тема должна стать одной из центральных в международной повестке дня.

"Важно, чтобы неделя добавила миру настроенности на сильные действия – без сил мир не будет господствовать" — сказал президент.

80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН началась 9 сентября 2025 года, а неделя всеобщих дебатов в Нью-Йорке запланирована на 23-30 сентября 2025 года.

