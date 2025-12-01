Зеленский после доклада Умерова подвел итог переговоров с США: что изменилось

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский по результатам доклада руководителя украинской делегации на переговорах в США Рустема Умерова заявил о "конструктиве в разговоре". Об этом украинский лидер сообщил у себя в соцсети.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Президент отметил, что после завершения работы команд в Америке глава украинской делегации Рустем Умеров доложил ему об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых результатах.
При этом он добавил, что ожидает полный доклад украинской команды при личной встрече.
Читайте также на портале "Комментарии" — это была лишь прелюдия: когда начнутся настоящие переговоры о прекращении войны в Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – после переговоров Трамп заявил о "некоторых сложных проблемах" у Украины: детали.
Ранее "Комментарии" писали – на переговорах украинской и американской делегаций, которые прошли во Флориде накануне, сторонам пока не удалось окончательно согласовать проект будущего мирного соглашения. По информации источника РБК-Украина, обсуждение сосредоточилось не на ранее утвержденной в Женеве рамке, а на наиболее сложных и нерешённых вопросах.