logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский подписал новый указ относительно Малюка, Федорова и Шмыгаля
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский подписал новый указ относительно Малюка, Федорова и Шмыгаля

Президент Украины обновил состав Ставки верховного главнокомандующего

23 января 2026, 23:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Владимир Зеленский подписал Указ, обновивший состав Ставки верховного главнокомандующего.

Зеленский подписал новый указ относительно Малюка, Федорова и Шмыгаля

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

В частности, в Ставку включен новый министр обороны Михаил Федоров, а также первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль.

Зеленский вывел из состава Ставки бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

"Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования", — говорится в документе.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча украинской, американской и российской делегаций. Украину представляли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов, лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица. О первых деталях переговоров сообщил Рустем Умеров.

По словам секретаря СНБО, встреча была посвящена параметрам окончания российской войны и последующей логике переговорного процесса "в целях продвижения к достойному и продолжительному миру". Переговоры продолжатся завтра.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что украинская команда действует слаженно в рамках задач, поставленных президентом Зеленским.

Как ранее писало издание "Комментарии", украинские представители, которые сейчас находятся в ОАЭ, докладывают почти каждый час , заявил в очередном видеообращении президент Владимир Зеленский. Глава государства определил четкие рамки диалога. Представители Украины Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Сергей Кислица постоянно находятся на связи.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/documents/732026-58133
Теги:

Новости

Все новости