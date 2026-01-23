Зеленский подписал новый указ относительно Малюка, Федорова и Шмыгаля

Президент Владимир Зеленский подписал Указ, обновивший состав Ставки верховного главнокомандующего.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

В частности, в Ставку включен новый министр обороны Михаил Федоров, а также первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль.

Зеленский вывел из состава Ставки бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

"Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования", — говорится в документе.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча украинской, американской и российской делегаций. Украину представляли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов, лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица. О первых деталях переговоров сообщил Рустем Умеров.

По словам секретаря СНБО, встреча была посвящена параметрам окончания российской войны и последующей логике переговорного процесса "в целях продвижения к достойному и продолжительному миру". Переговоры продолжатся завтра.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что украинская команда действует слаженно в рамках задач, поставленных президентом Зеленским.

Как ранее писало издание "Комментарии", украинские представители, которые сейчас находятся в ОАЭ, докладывают почти каждый час , заявил в очередном видеообращении президент Владимир Зеленский. Глава государства определил четкие рамки диалога. Представители Украины Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Сергей Кислица постоянно находятся на связи.