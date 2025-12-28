Зеленський перед зустріччю з Трампом отримав настанови від одного з лідерів Європи

Президент України Володимир Зеленський напередодні переговорів з президентом США Дональдом Трампом провів окрему телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Контакт відбувся у Флориді, де запланована ключова зустріч українського та американського лідерів.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Про розмову Зеленський повідомив у соціальній мережі Х, зазначивши, що саме з неї розпочав свій ранок у США. За його словами, сторони детально обговорили підготовку до зустрічі з Трампом, а також координацію дій із європейськими партнерами України.

"Дякую, Кіре, за постійну координацію! Сьогодні почав ранок у Флориді з детальної телефонної розмови з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Обговорили підготовку до зустрічі з Президентом Трампом, а також усі наші контакти з європейськими партнерами", — йдеться в заяві президента.

Окрему увагу під час розмови було приділено ситуації на фронті та наслідкам масованих російських ударів. Зеленський підкреслив важливість постійного обміну інформацією з Лондоном і наголосив, що підтримка Великої Британії залишається критично важливою для України.

Раніше повідомлялося, що Кір Стармер не долучився до однієї з багатосторонніх розмов Зеленського з європейськими лідерами, Канадою та представниками НАТО. В уряді Великої Британії це пояснили напруженим робочим графіком прем’єра.

