Зеленский перед встречей с Трампом получил наставления от одного из лидеров Европы

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии переговоров с президентом США Дональдом Трампом провел отдельный телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Контакт состоялся в Флориде, где запланирована ключевая встреча украинского и американского лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

О разговоре Зеленский сообщил в социальной сети Х, отметив, что именно с нее начал свое утро в США. По его словам, стороны подробно обсудили подготовку к встрече с Трампом, а также координацию действий с европейскими партнерами Украины.

"Спасибо, Кир, за постоянную координацию! Сегодня началось утро во Флориде с детального телефонного разговора с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Обсудили подготовку ко встрече с Президентом Трампом, а также все наши контакты с европейскими партнерами", — говорится в заявлении президента.

Отдельное внимание во время разговора было уделено ситуации на фронте и последствиям массированных русских ударов. Зеленский подчеркнул важность постоянного обмена информацией с Лондоном и указал, что поддержка Великобритании остается критически важной для Украины.

Ранее сообщалось, что Кир Стармер не присоединился к одному из многосторонних разговоров Зеленского с европейскими лидерами, Канадой и представителями НАТО. В правительстве Великобритании это объяснили напряженным рабочим графиком премьера.

