Зеленський озвучив втрати України та Росії у війні: страшні цифри вражають

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Російська Федерація у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 1,6 мільйона своїх військовослужбовців. При цьому майже половина з цієї кількості — безповоротні втрати.
Володимир Зеленський. Скриншот з відео
Відповідну статистику озвучив Президент України Володимир Зеленський в ефірі американського телеканалу Fox News. За словами глави держави, з загального числа знешкодженого особового складу ворога саме вбитими Росія втратила 700 тисяч солдатів.
Окремо верховний головнокомандувач торкнувся теми українських втрат, зазначивши, що в боях загинуло приблизно 50 тисяч наших захисників. Ще близько 400 тисяч бійців дістали поранення, а також залишається надзвичайно велика кількість тих, кого вважають зниклими безвісти. Оприлюднюючи ці дані, лідер держави наголосив на важливості військової таємниці.
Коментуючи загальну оперативну обстановку на лінії зіткнення, президент запевнив, що Сили оборони впевнено тримають удар. Він підкреслив: наразі не можна стверджувати, що окупаційні війська мають перевагу на полі бою. Оцінюючи стратегічне становище країни, глава держави зауважив, що поняття перемоги має глибокий сенс.
Водночас Володимир Зеленський резюмував, що при аналізі реального стану справ на передовій найважливішим показником є те, що російська армія не володіє стратегічною ініціативою у протистоянні.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США
Дональд Трамп заявив, що остаточного погодження на передачу Україні ліцензії
для локального виробництва ракет-перехоплювачів до комплексів протиповітряної
оборони Patriot
наразі немає.