Зеленський озвучив втрати України та Росії у війні: страшні цифри вражають

Російська Федерація у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 1,6 мільйона своїх військовослужбовців. При цьому майже половина з цієї кількості — безповоротні втрати.

Володимир Зеленський. Скриншот з відео

Відповідну статистику озвучив Президент України Володимир Зеленський в ефірі американського телеканалу Fox News. За словами глави держави, з загального числа знешкодженого особового складу ворога саме вбитими Росія втратила 700 тисяч солдатів.

Окремо верховний головнокомандувач торкнувся теми українських втрат, зазначивши, що в боях загинуло приблизно 50 тисяч наших захисників. Ще близько 400 тисяч бійців дістали поранення, а також залишається надзвичайно велика кількість тих, кого вважають зниклими безвісти. Оприлюднюючи ці дані, лідер держави наголосив на важливості військової таємниці.

"Будьмо чесні, я не хочу бути дуже відвертим про це, — пояснив Володимир Зеленський. — Так, бо росіяни зрозуміють, що відбувається з нашою армією".

Коментуючи загальну оперативну обстановку на лінії зіткнення, президент запевнив, що Сили оборони впевнено тримають удар. Він підкреслив: наразі не можна стверджувати, що окупаційні війська мають перевагу на полі бою. Оцінюючи стратегічне становище країни, глава держави зауважив, що поняття перемоги має глибокий сенс.

"Між нами кажучи, перемогти — це не втратити нашу країну та незалежність, — наголосив президент. — З цього боку, ми перемагаємо".

Водночас Володимир Зеленський резюмував, що при аналізі реального стану справ на передовій найважливішим показником є те, що російська армія не володіє стратегічною ініціативою у протистоянні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп заявив, що остаточного погодження на передачу Україні ліцензії для локального виробництва ракет-перехоплювачів до комплексів протиповітряної оборони Patriot наразі немає.



