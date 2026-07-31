Зеленский озвучил потери Украины и России в войне: страшные цифры поражают

Российская Федерация в захватнической войне против Украины уже потеряла около 1,6 миллиона своих военнослужащих. При этом почти половина из этого количества – безвозвратные потери.

Владимир Зеленский. Скриншот из видео

Соответствующую статистику озвучил президент Украины Владимир Зеленский в эфире американского телеканала Fox News. По словам главы государства, из общего числа обезвреженного личного состава врага именно убитыми Россия потеряла 700 тысяч солдат.

Отдельно верховный главнокомандующий затронул тему украинских потерь, отметив, что в боях погибло примерно 50 тысяч наших защитников. Еще около 400 тысяч бойцов получили ранения, а также остается очень большое количество тех, кого считают пропавшими без вести. Обнародуя эти данные, лидер государства отметил важность военной тайны.

"Будем честны, я не хочу быть очень откровенным об этом, – объяснил Владимир Зеленский. — Да, потому что россияне поймут, что происходит с нашей армией".

Комментируя всеобщую оперативную обстановку на линии столкновения, президент заверил, что Силы обороны уверенно держат удар. Он подчеркнул: пока нельзя утверждать, что оккупационные войска имеют преимущество на поле боя. Оценивая стратегическое положение страны, глава государства заметил, что понятие победы имеет глубокий смысл.

"Между нами говоря, победить – это не потерять нашу страну и независимость, – подчеркнул президент. — С этой стороны мы побеждаем".

В то же время, Владимир Зеленский резюмировал, что при анализе реального положения дел на передовой важнейшим показателем является то, что российская армия не обладает стратегической инициативой в противостоянии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательного согласования на передачу Украине лицензии для локального производства ракет-перехватчиков в комплексы противовоздушной обороны Patriot пока нет.



