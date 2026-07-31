logo

BTC/USD

63919

ETH/USD

1888.96

USD/UAH

44.69

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский озвучил потери Украины и России в войне: страшные цифры поражают
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский озвучил потери Украины и России в войне: страшные цифры поражают

Более полутора миллионов потерь РФ и оценка ситуации на поле боя: интервью Зеленского для Fox News

31 июля 2026, 11:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российская Федерация в захватнической войне против Украины уже потеряла около 1,6 миллиона своих военнослужащих. При этом почти половина из этого количества – безвозвратные потери.

Зеленский озвучил потери Украины и России в войне: страшные цифры поражают

Владимир Зеленский. Скриншот из видео

Соответствующую статистику озвучил президент Украины Владимир Зеленский в эфире американского телеканала Fox News. По словам главы государства, из общего числа обезвреженного личного состава врага именно убитыми Россия потеряла 700 тысяч солдат.

Отдельно верховный главнокомандующий затронул тему украинских потерь, отметив, что в боях погибло примерно 50 тысяч наших защитников. Еще около 400 тысяч бойцов получили ранения, а также остается очень большое количество тех, кого считают пропавшими без вести. Обнародуя эти данные, лидер государства отметил важность военной тайны.

"Будем честны, я не хочу быть очень откровенным об этом, – объяснил Владимир Зеленский. — Да, потому что россияне поймут, что происходит с нашей армией".

Комментируя всеобщую оперативную обстановку на линии столкновения, президент заверил, что Силы обороны уверенно держат удар. Он подчеркнул: пока нельзя утверждать, что оккупационные войска имеют преимущество на поле боя. Оценивая стратегическое положение страны, глава государства заметил, что понятие победы имеет глубокий смысл.

"Между нами говоря, победить – это не потерять нашу страну и независимость, – подчеркнул президент. — С этой стороны мы побеждаем".

В то же время, Владимир Зеленский резюмировал, что при анализе реального положения дел на передовой важнейшим показателем является то, что российская армия не обладает стратегической инициативой в противостоянии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательного согласования на передачу Украине лицензии для локального производства ракет-перехватчиков в комплексы противовоздушной обороны Patriot пока нет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости