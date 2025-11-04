Зеленський озвучив, що буде з армією одразу після завершення війни

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на майбутнє після закінчення війни розглядаються різні формати контрактів, щоби нині мобілізовані військові могли перейти на контрактну службу. Про це глава держави сказав під час зустрічі із журналістами.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

"Ми дуже хотіли б, щоб багато людей, які отримали навички під час цієї війни, героїчні особи, які захочуть залишитися в армії, щоб з мобілізаційного статусу ці люди могли перейти на контракт", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що розглядаються контракти на такі періоди як один рік, два, три, чотири, п'ять. Президент зазначив, що це різний формат цих контрактів, який буде запроваджено.

За його словами, також прописано бажане фінансування.

"Ми розібралися з бажаним фінансуванням, яке бачать військові. У нас сьогодні є цифри, які всі вважають справедливими для контракту. Я не говоритиму їх, тому що спочатку треба мати забезпечення фінансове для таких виплат", — додав Зеленський.

Як зазначив президент, сьогодні Міністерство оборони України показувало різні формати.

"Спочатку ми забезпечимо. Спочатку буде знайдено всі деталі для цього фінансування, фонди тощо, і потім ми скажемо", — повідомив глава держави.

Як наголосив Володимир Зеленський, він не хотів би зменшення особового складу Збройних сил України після закінчення війни чи після запровадження режиму припинення вогню.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський заявив, що вже визначено дати остаточного зачистки міста Куп'янськ Харківської області від російських окупантів. Про це глава держави повідомив на брифінгу за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача.



