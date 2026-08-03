Зеленський озвучив план примусу РФ до миру: як Україна прагне завершити війну до зими

Офіційний Київ спільно з міжнародними союзниками планує суттєво наростити дипломатичний, економічний та оборонний тиск на державу-агресора. Головна мета цієї скоординованої кампанії — змусити Кремль сісти за стіл переговорів та зупинити бойові дії вже протягом найближчих місяців. Про це глава держави оголосив під час виступу на нараді послів України.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Для досягнення цієї мети українське керівництво виділило чотири ключові вектори роботи:

Активізація дипломатичної взаємодії зі світовими партнерами;

Посилення українських далекобійних санкційних обмежень проти РФ;

Нанесення військових ударів на середню дальність;

Масштабування загальних міжнародних санкцій проти окупантів.

Попри чітко визначені дедлайни, лідер держави закликав тверезо оцінювати реалії протистояння. Глава держави відверто наголосив, що наразі "неможливо точно спрогнозувати, коли спрацюють усі дипломатичні зусилля, українські далекобійні санкції, удари та обмеження партнерів". Точні терміни залежать від синхронності та потужності всіх вжитих заходів.

Саме тому Україна зорієнтована на максимальний результат на кожному з етапів. За словами Президента, цей комплексний тиск має вийти на критичний рівень, "щоб у Росії не залишилося іншої альтернативи, крім миру".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп заявив, що остаточного погодження на передачу Україні ліцензії для локального виробництва ракет-перехоплювачів до комплексів протиповітряної оборони Patriot наразі немає. Така позиція американського лідера суперечить його ж липневим публічним заявам на саміті НАТО в Туреччині, де він гарантував Києву надання необхідних технологій, відзначаючи високий промисловий потенціал України.