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Недилько Ксения
Официальный Киев совместно с международными союзниками намерен существенно нарастить дипломатическое, экономическое и оборонное давление на государство-агрессора. Главная цель этой скоординированной кампании – заставить Кремль сесть за стол переговоров и остановить боевые действия уже в ближайшие месяцы. Об этом глава государства объявил, выступая на совещании послов Украины.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Для достижения этой цели украинское руководство выделило четыре ключевых вектора работы:
Несмотря на четко определенные дедлайны, лидер государства призвал здраво оценивать реалии противостояния. Глава государства откровенно подчеркнул, что "невозможно точно спрогнозировать, когда сработают все дипломатические усилия, украинские дальнобойные санкции, удары и ограничения партнеров". Точные сроки зависят от синхронности и мощности всех принятых мер.
Именно поэтому Украина ориентирована на максимальный результат на каждом этапе. По словам Президента, это комплексное давление должно выйти на критический уровень, "чтобы у России не осталось другой альтернативы, кроме мира".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательного согласования на передачу Украине лицензии для локального производства ракет-перехватчиков в комплексы противовоздушной обороны Patriot пока нет. Такая позиция американского лидера противоречит его июльским публичным заявлениям на саммите НАТО в Турции, где он гарантировал Киеву предоставление необходимых технологий, отмечая высокий промышленный потенциал Украины.