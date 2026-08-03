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Зеленский озвучил план принуждения РФ к миру: как Украина стремится завершить войну к зиме

«Чтобы у России не осталось другой альтернативы»: Зеленский о стратегии приближения мира вместе с партнерами

3 августа 2026, 13:58
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Недилько Ксения

Официальный Киев совместно с международными союзниками намерен существенно нарастить дипломатическое, экономическое и оборонное давление на государство-агрессора. Главная цель этой скоординированной кампании – заставить Кремль сесть за стол переговоров и остановить боевые действия уже в ближайшие месяцы. Об этом глава государства объявил, выступая на совещании послов Украины.

Зеленский озвучил план принуждения РФ к миру: как Украина стремится завершить войну к зиме

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Для достижения этой цели украинское руководство выделило четыре ключевых вектора работы:

  • активизация дипломатического взаимодействия с мировыми партнерами;
  • Усиление украинских дальнобойных санкционных ограничений против РФ;
  • нанесение военных ударов на среднюю дальность;
  • Масштабирование всеобщих международных санкций против оккупантов.

Несмотря на четко определенные дедлайны, лидер государства призвал здраво оценивать реалии противостояния. Глава государства откровенно подчеркнул, что "невозможно точно спрогнозировать, когда сработают все дипломатические усилия, украинские дальнобойные санкции, удары и ограничения партнеров". Точные сроки зависят от синхронности и мощности всех принятых мер.

Именно поэтому Украина ориентирована на максимальный результат на каждом этапе. По словам Президента, это комплексное давление должно выйти на критический уровень, "чтобы у России не осталось другой альтернативы, кроме мира".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательного согласования на передачу Украине лицензии для локального производства ракет-перехватчиков в комплексы противовоздушной обороны Patriot пока нет. Такая позиция американского лидера противоречит его июльским публичным заявлениям на саммите НАТО в Турции, где он гарантировал Киеву предоставление необходимых технологий, отмечая высокий промышленный потенциал Украины.



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