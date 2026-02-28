logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Зеленський оновив директиви для переговорів із РФ: Київ готується до вирішального раунду
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський оновив директиви для переговорів із РФ: Київ готується до вирішального раунду

Після зустрічей із представниками Трампа та консультацій у Женеві Україна формує нову стратегію: питання безпеки та кінця агресії - у центрі повістки

28 лютого 2026, 17:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що затвердив оновлені директиви для української делегації на переговорах з Росією. Про це він повідомив у своєму відеозверненні, наголосивши, що Київ налаштовується на предметну розмову про мир та гарантії безпеки.

Зеленський оновив директиви для переговорів із РФ: Київ готується до вирішального раунду

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, терміни та місце наступної зустрічі представників України, США та Росії будуть визначені з урахуванням безпекової ситуації, у тому числі на тлі загострення на Близькому Сході. Зеленський дав зрозуміти: дипломатичне вікно можливостей безпосередньо залежить від міжнародної ситуації.

Президент наголосив, що Росія має припинити агресію проти України та всієї Європи. Ключове завдання переговорної команди – досягти реальних гарантій безпеки та створити умови для вільного та безпечного життя громадян.

"Світ потрібний – справжній світ", — наголосив він.

Окремо Зеленський повідомив про доповідь секретаря РНБО Рустем Умеров за підсумками зустрічей із представниками президента США Дональд Трамп, які відбулися цього тижня. За його словами, у Женеві обговорювалися насамперед економічні питання та перспективи відновлення України.

Київ також продовжує підготовку тристороннього формату переговорів. Коли саме він відбудеться – наразі не уточнюється, проте в Офісі президента наголошують: робота йде безперервно.

У ході цього звернення Володимир Зеленський відреагував на стрімку ескалацію на Близькому Сході, заявивши, що Україна надто добре розуміє наслідки терору, що стався від іранського режиму.

Глава держави наголосив: хоча українці ніколи не загрожували Ірану, саме Тегеран обрав стати союзником Кремля та постачати Росії ударні дрони типу "Шахед", а також технології їх виробництва.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини