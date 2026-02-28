Зеленський оновив директиви для переговорів із РФ: Київ готується до вирішального раунду

Президент України Володимир Зеленський заявив, що затвердив оновлені директиви для української делегації на переговорах з Росією. Про це він повідомив у своєму відеозверненні, наголосивши, що Київ налаштовується на предметну розмову про мир та гарантії безпеки.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, терміни та місце наступної зустрічі представників України, США та Росії будуть визначені з урахуванням безпекової ситуації, у тому числі на тлі загострення на Близькому Сході. Зеленський дав зрозуміти: дипломатичне вікно можливостей безпосередньо залежить від міжнародної ситуації.

Президент наголосив, що Росія має припинити агресію проти України та всієї Європи. Ключове завдання переговорної команди – досягти реальних гарантій безпеки та створити умови для вільного та безпечного життя громадян.

"Світ потрібний – справжній світ", — наголосив він.

Окремо Зеленський повідомив про доповідь секретаря РНБО Рустем Умеров за підсумками зустрічей із представниками президента США Дональд Трамп, які відбулися цього тижня. За його словами, у Женеві обговорювалися насамперед економічні питання та перспективи відновлення України.

Київ також продовжує підготовку тристороннього формату переговорів. Коли саме він відбудеться – наразі не уточнюється, проте в Офісі президента наголошують: робота йде безперервно.

У ході цього звернення Володимир Зеленський відреагував на стрімку ескалацію на Близькому Сході, заявивши, що Україна надто добре розуміє наслідки терору, що стався від іранського режиму.

Глава держави наголосив: хоча українці ніколи не загрожували Ірану, саме Тегеран обрав стати союзником Кремля та постачати Росії ударні дрони типу "Шахед", а також технології їх виробництва.



