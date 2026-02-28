Зеленський оновив директиви для переговорів із РФ: Київ готується до вирішального раунду

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський заявив, що затвердив оновлені директиви для української делегації на переговорах з Росією. Про це він повідомив у своєму відеозверненні, наголосивши, що Київ налаштовується на предметну розмову про мир та гарантії безпеки.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
За словами глави держави, терміни та місце наступної зустрічі представників України, США та Росії будуть визначені з урахуванням безпекової ситуації, у тому числі на тлі загострення на Близькому Сході. Зеленський дав зрозуміти: дипломатичне вікно можливостей безпосередньо залежить від міжнародної ситуації.
Президент наголосив, що Росія має припинити агресію проти України та всієї Європи. Ключове завдання переговорної команди – досягти реальних гарантій безпеки та створити умови для вільного та безпечного життя громадян.
Окремо Зеленський повідомив про доповідь секретаря РНБО Рустем Умеров за підсумками зустрічей із представниками президента США Дональд Трамп, які відбулися цього тижня. За його словами, у Женеві обговорювалися насамперед економічні питання та перспективи відновлення України.
Київ також продовжує підготовку тристороннього формату переговорів. Коли саме він відбудеться – наразі не уточнюється, проте в Офісі президента наголошують: робота йде безперервно.
У ході цього звернення Володимир Зеленський відреагував на стрімку ескалацію на Близькому Сході, заявивши, що Україна надто добре розуміє наслідки терору, що стався від іранського режиму.
Глава держави наголосив: хоча українці ніколи не загрожували Ірану, саме Тегеран обрав стати союзником Кремля та постачати Росії ударні дрони типу "Шахед", а також технології їх виробництва.