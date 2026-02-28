Зеленский обновил директивы для переговоров с РФ: Киев готовится к решающему раунду

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утвердил обновленные директивы для украинской делегации на предстоящих переговорах с Россией. Об этом он сообщил в своем видеообращении, подчеркнув, что Киев настраивается на предметный разговор о мире и гарантиях безопасности.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По словам главы государства, сроки и место следующей встречи представителей Украины, США и России будут определены с учетом ситуации безопасности, в том числе на фоне обострения на Ближнем Востоке. Зеленский дал понять: дипломатическое окно возможностей напрямую зависит от международной обстановки.
Президент акцентировал, что Россия должна прекратить агрессию против Украины и всей Европы. Ключевая задача переговорной команды – добиться реальных гарантий безопасности и создать условия для свободной и безопасной жизни граждан.
Отдельно Зеленский сообщил о докладе секретаря СНБО Рустем Умеров по итогам встреч с представителями президента США Дональд Трамп, которые состоялись на этой неделе. По его словам, в Женеве обсуждались прежде всего экономические вопросы и перспективы восстановления Украины.
Киев также продолжает подготовку трехстороннего формата переговоров. Когда именно он состоится – пока не уточняется, однако в Офисе президента подчеркивают: работа идет непрерывно.
В ходе этого же обращения Владимир Зеленский отреагировал на стремительную эскалацию на Ближнем Востоке, заявив, что Украина слишком хорошо понимает последствия террора, произошедшего от иранского режима.
Глава государства подчеркнул: хотя украинцы никогда не угрожали Ирану, именно Тегеран избрал стать союзником Кремля и поставлять России ударные дроны типа "Шахед", а также технологии их производства.