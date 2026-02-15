Зеленський несподівано подякував Орбану

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський несподівано згадав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. За словами українського лідера, Орбан підштовхує Україну та всіх у Європі бути кращими.
Віктор Орбан та Володимир Зеленський. Фото: miniszterelnok.hu
Володимир Зеленський виступив на церемонії вручення Премія імені Евальда фон Кляйста, яку цього року присудили "сміливому українському народу". Отримуючи нагороду, президент подякував партнерам за підтримку України у війні проти Росії.
Серед переліку союзників Зеленський згадав і Орбана, однак у дещо іронічному контексті.
До цього Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції критикував Орбана, який "відрощує живіт" та не турбується безпековими викликами для Європи, згадавши радянські танки у Будапешті як історичне нагадування про існування постійної загрози з боку Росії.
