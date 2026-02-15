logo_ukra

Зеленський несподівано подякував Орбану

Володимир Зеленський під час вручення Премії Евальда фон Кляйста у Мюнхені іронічно подякував Віктору Орбану.

15 лютого 2026, 09:15
Автор:
Slava Kot

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський несподівано згадав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. За словами українського лідера, Орбан підштовхує Україну та всіх у Європі бути кращими.

Зеленський несподівано подякував Орбану

Віктор Орбан та Володимир Зеленський. Фото: miniszterelnok.hu

Володимир Зеленський виступив на церемонії вручення Премія імені Евальда фон Кляйста, яку цього року присудили "сміливому українському народу". Отримуючи нагороду, президент подякував партнерам за підтримку України у війні проти Росії. 

Серед переліку союзників Зеленський згадав і Орбана, однак у дещо іронічному контексті.

"І я навіть хочу подякувати Віктору. Ви всі знаєте, кого я маю на увазі, бо по-своєму він підштовхує всіх нас в Європі бути кращими. Кращими, хоча б для того, щоб ми ніколи не ставали такими, як він, людиною, яка неначе забула про значення слова сором", – сказав Зеленський.

До цього Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції критикував Орбана, який "відрощує живіт" та не турбується безпековими викликами для Європи, згадавши радянські танки у Будапешті як історичне нагадування про існування постійної загрози з боку Росії. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Орбан різко відреагував на стьоб Зеленського у Мюнхені про його живіт.

Також "Коментарі" писали, що Орбан назвав свій простий рецепт перемоги для Європи. У його плані два пункти з трьох про Україну. Угорський лідер закликав припинити фінансову допомогу Україні та зосередитися на завершенні війни. Орбан сказав, що війна погана для бізнесу, тому потрібно шукати миру.



