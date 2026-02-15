logo

Зеленский неожиданно поблагодарил Орбана
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский неожиданно поблагодарил Орбана

Владимир Зеленский во время вручения Премии Эвальда фон Кляйста в Мюнхене иронически поблагодарил Виктора Орбана.

15 февраля 2026, 09:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно упомянул премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам украинского лидера, Орбан подталкивает Украину и всех в Европе быть лучше.

Зеленский неожиданно поблагодарил Орбана

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Фото: miniszterelnok.hu

Владимир Зеленский выступил на церемонии вручения Премия имени Эвальда фон Кляйста, которую в этом году присудили "смелому украинскому народу". Получая награду, президент поблагодарил партнеров за поддержку Украины в войне против России.

Среди перечня союзников Зеленский упомянул и Орбана, однако в несколько ироническом контексте.

"И я даже хочу поблагодарить Виктора. Вы все знаете, кого я имею в виду, потому что по-своему он подталкивает всех нас в Европе быть лучшими. Лучшими, хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились такими, как он, человеком, словно забывшим о значении слова стыд", — сказал Зеленский.

До этого Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции критиковал Орбана, который "отращивает живот" и не беспокоится вызовами безопасности для Европы, вспомнив советские танки в Будапеште как историческое напоминание о существовании постоянной угрозы со стороны России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан резко отреагировал на стеб Зеленского в Мюнхене о его животе.

Также "Комментарии" писали, что Орбан назвал свой простой рецепт победы для Европы. В его плане два пункта из трех об Украине. Венгерский лидер призвал прекратить финансовую помощь Украине и сосредоточиться на завершении войны. Орбан сказал, что война плохая для бизнеса, поэтому нужно искать мир.



