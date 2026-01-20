logo_ukra

Зеленський не їде в Давос, де мала відбутися зустріч з Трампом: що сталося
НОВИНИ

Зеленський не їде в Давос, де мала відбутися зустріч з Трампом: що сталося

Президент України відклав поїздку до Давоса через російські удари та невизначеність щодо зустрічі з Дональдом Трампом.

20 січня 2026, 13:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський поки не планує поїздку до Давоса, де триває Всесвітній економічний форум, якщо там не відбудеться "змістовна зустріч" із президентом США Дональдом Трампом або не буде прийнято рішення про посилення України.

Зеленський не їде в Давос, де мала відбутися зустріч з Трампом: що сталося

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Журналіст Financial Times Крістофер Міллер повідомив, що Зеленський залишається в Києві для координації реагування на наслідки масованих російських атак, які знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі країни. В Офісі президента підтвердили, що наразі пріоритетом для Зеленського є стабілізація ситуації всередині України, а участь у форумі залишається відкритим питанням.

Згодом цю інформацію підтвердив Зеленський та пояснив, чому наразі не їде у Давос.

"Поки що в мене план, як допомогти людям з енергетикою. Це найголовніший зараз пріоритет. Безумовно, я обираю Україну, а не економічний форум. Але все може змінитися кожну хвилину", — сказав Зеленський.

У Києві не виключають можливості поїздки, якщо буде чітко визначений порядок денний двосторонньої зустрічі з Дональдом Трампом. Крім того, Зеленський також може поїхати в Давос, якщо будуть рішення для посилення України.

"Для мене і для українців дуже важливо закінчити цю війну. План процвітання та гарантій безпеки – дуже важливі два документи. Залишається остання миля, щоб завершити ці документи. Якщо документи будуть готові, то буде у нас зустріч та поїздка. Якщо будуть пакети енергетичні, або рішення про додаткову ППО, безумовно, я буду їхати. Але поки що в мене виклик в Україні", — сказав Зеленський.

Раніше очікувалося, що в Давосі Зеленський проведе переговори з Трампом і європейськими лідерами та, можливо, підпише важливу угоду про відновлення України. Також повідомляється, що Вашингтон запросив Київ долучитися до "Ради миру", однак офіційної відповіді від української сторони поки немає.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі відреагували на заяви Трампа, який звинуватив Зеленського у затягуванні війни.

Також "Коментарі" писали, що Лавров назвав умови Росії для переговорів з Україною щодо закінчення війни.



