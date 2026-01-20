Зеленський не їде в Давос, де мала відбутися зустріч з Трампом: що сталося

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський поки не планує поїздку до Давоса, де триває Всесвітній економічний форум, якщо там не відбудеться "змістовна зустріч" із президентом США Дональдом Трампом або не буде прийнято рішення про посилення України.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Журналіст Financial Times Крістофер Міллер повідомив, що Зеленський залишається в Києві для координації реагування на наслідки масованих російських атак, які знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі країни. В Офісі президента підтвердили, що наразі пріоритетом для Зеленського є стабілізація ситуації всередині України, а участь у форумі залишається відкритим питанням.
Згодом цю інформацію підтвердив Зеленський та пояснив, чому наразі не їде у Давос.
У Києві не виключають можливості поїздки, якщо буде чітко визначений порядок денний двосторонньої зустрічі з Дональдом Трампом. Крім того, Зеленський також може поїхати в Давос, якщо будуть рішення для посилення України.
Раніше очікувалося, що в Давосі Зеленський проведе переговори з Трампом і європейськими лідерами та, можливо, підпише важливу угоду про відновлення України. Також повідомляється, що Вашингтон запросив Київ долучитися до "Ради миру", однак офіційної відповіді від української сторони поки немає.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі відреагували на заяви Трампа, який звинуватив Зеленського у затягуванні війни.
Також "Коментарі" писали, що Лавров назвав умови Росії для переговорів з Україною щодо закінчення війни.