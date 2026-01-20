Зеленский не едет в Давос, где должна была состояться встреча с Трампом: что произошло

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский пока не планирует поездку в Давос, где проходит Всемирный экономический форум, если там не состоится "содержательная встреча" с президентом США Дональдом Трампом или не будет принято решение об усилении Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Журналист Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что Зеленский остается в Киеве для координации реагирования на последствия массированных российских атак, вновь нанесших удар по энергетической инфраструктуре страны. В Офисе президента подтвердили, что приоритетом для Зеленского является стабилизация ситуации внутри Украины, а участие в форуме остается открытым вопросом.
Впоследствии эту информацию подтвердил Зеленский и объяснил, почему не едет в Давос.
В Киеве не исключают возможности поездки, если будет четко определена повестка дня двусторонней встречи с Дональдом Трампом. Кроме того, Зеленский также может отправиться в Давос, если будут решения для усиления Украины.
Ранее ожидалось, что в Давосе Зеленский проведет переговоры с Трампом и европейскими лидерами и возможно подпишет важное соглашение о восстановлении Украины. Также сообщается, что Вашингтон пригласил Киев присоединиться к "Совету мира", однако официального ответа от украинской стороны пока нет.
