Зеленский не едет в Давос, где должна была состояться встреча с Трампом: что произошло

Президент Украины Владимир Зеленский пока не планирует поездку в Давос, где проходит Всемирный экономический форум, если там не состоится "содержательная встреча" с президентом США Дональдом Трампом или не будет принято решение об усилении Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Журналист Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что Зеленский остается в Киеве для координации реагирования на последствия массированных российских атак, вновь нанесших удар по энергетической инфраструктуре страны. В Офисе президента подтвердили, что приоритетом для Зеленского является стабилизация ситуации внутри Украины, а участие в форуме остается открытым вопросом.

Впоследствии эту информацию подтвердил Зеленский и объяснил, почему не едет в Давос.

"Пока у меня план, как помочь людям с энергетикой. Это самый главный сейчас приоритет. Безусловно, я выбираю Украину, а не экономический форум. Но все может измениться каждую минуту", — сказал Зеленский.

В Киеве не исключают возможности поездки, если будет четко определена повестка дня двусторонней встречи с Дональдом Трампом. Кроме того, Зеленский также может отправиться в Давос, если будут решения для усиления Украины.

"Для меня и для украинцев очень важно закончить эту войну. План процветания и гарантий безопасности – очень важные два документа. Остается последняя миля, чтобы завершить эти документы. Если документы будут готовы, то будет у нас встреча и поездка. Если будут пакеты энергетические, или решение о дополнительном ПВО, безусловно, я буду уезжать. Но пока у меня вызов в Украине", — сказал Зеленский.

Ранее ожидалось, что в Давосе Зеленский проведет переговоры с Трампом и европейскими лидерами и возможно подпишет важное соглашение о восстановлении Украины. Также сообщается, что Вашингтон пригласил Киев присоединиться к "Совету мира", однако официального ответа от украинской стороны пока нет.

