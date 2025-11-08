Зеленський назвав удар Росії по Україні "дуже нахабним": про що Київ терміново домовляється із США

Україна включилася в активні переговори зі США щодо придбання додаткових систем протиповітряної оборони. Про це президент Володимир Зеленський розповів у щоденному зверненні.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави зазначив, що зараз в Україні продовжуються відновлювальні роботи після нічного удару.

"Масований був удар, багато балістики — не менше 25 балістичних ракет було, також були аеробалістичні та крилаті ракети, ще більше 450 безпілотників різних типів. Дуже нахабний, багато в чому демонстративний удар", — сказав Володимир Зеленський.

За словами глави держави, лише незначна кількість систем у світі здатна ефективно збивати балістичні та аеробалістичні ракети, якими Росія атакує Україну.

"Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові Patriot. Дуже розраховуємо на підтримку", — наголосив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що для повного захисту території України потрібно значно більше систем ППО та ракет до них. Він подякував усім міжнародним партнерам, які допомагають посилювати українську протиповітряну оборону.

