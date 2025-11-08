logo_ukra

BTC/USD

101899

ETH/USD

3399.84

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Зеленський назвав удар Росії по Україні "дуже нахабним": про що Київ терміново домовляється із США
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський назвав удар Росії по Україні "дуже нахабним": про що Київ терміново домовляється із США

Президент наголосив, що не менше 25 балістичними ракетами ворог намагався вдарити по енергетиці України

8 листопада 2025, 16:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна включилася в активні переговори зі США щодо придбання додаткових систем протиповітряної оборони. Про це президент Володимир Зеленський розповів у щоденному зверненні.

Зеленський назвав удар Росії по Україні "дуже нахабним": про що Київ терміново домовляється із США

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави зазначив, що зараз в Україні продовжуються відновлювальні роботи після нічного удару.

"Масований був удар, багато балістики — не менше 25 балістичних ракет було, також були аеробалістичні та крилаті ракети, ще більше 450 безпілотників різних типів. Дуже нахабний, багато в чому демонстративний удар", — сказав Володимир Зеленський.

За словами глави держави, лише незначна кількість систем у світі здатна ефективно збивати балістичні та аеробалістичні ракети, якими Росія атакує Україну.

"Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові Patriot. Дуже розраховуємо на підтримку", — наголосив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що для повного захисту території України потрібно значно більше систем ППО та ракет до них. Він подякував усім міжнародним партнерам, які допомагають посилювати українську протиповітряну оборону.             

Читайте також на порталі "Коментарі" — російська окупаційна армія продовжує завдавати масованих ударів по критичній інфраструктурі України, все частіше застосовуючи балістичні ракети. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі каналу "Київ24" розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Також видання "Коментарі" повідомляло – до 12 години без світла: у яких областях України найскладніша ситуація після обстрілу.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини