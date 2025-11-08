Зеленский назвал удар России по Украине "очень наглым": о чем Киев срочно договаривается с США

Рубрики
Украина включилась в активные переговоры с США о приобретении дополнительных систем противовоздушной обороны. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в ежедневном обращении.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава государства отметил, что сейчас в Украине продолжаются восстановительные работы после ночного удара.
По словам главы государства, лишь незначительное количество систем в мире способно эффективно сбивать баллистические и аэробаллистические ракеты, которыми Россия атакует Украину.
Президент подчеркнул, что для полной защиты территории Украины нужно значительно больше систем ПВО и ракет к ним. Он поблагодарил всех международных партнеров, которые помогают усиливать украинскую противовоздушную оборону.
