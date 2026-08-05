Зеленський назвав страшні наслідки удару по Києву і звернувся до Заходу

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові дані щодо наслідків однієї з наймасованіших російських атак на Київ і Київську область. За його словами, станом на цей час відомо про 17 загиблих і 44 поранених. Глава держави наголосив, що багатьох жертв можна було уникнути за наявності достатньої кількості сучасних перехоплювачів балістичних ракет.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Президент висловив співчуття родинам загиблих і зазначив, що російські війська свідомо били по цивільній інфраструктурі. Основними цілями стали логістичні комплекси, складські приміщення підприємств, залізнична інфраструктура та інші об'єкти, які не мають військового призначення.

За словами Зеленського, під удар потрапили склади будівельних матеріалів, підприємство пивоварної галузі, а також цивільні логістичні центри. Масовані атаки на такі об'єкти вкотре демонструють тактику Росії, спрямовану на руйнування економічної інфраструктури та створення максимальних гуманітарних наслідків.

Президент наголосив, що одним із ключових пріоритетів для партнерів має стати прискорення передачі Україні перехоплювачів балістичних ракет. Саме ці системи здатні ефективно знищувати найнебезпечніші засоби повітряного нападу, які Росія дедалі частіше застосовує під час комбінованих ударів.

Водночас Зеленський закликав союзників діяти не лише у військовій, а й в економічній площині. Він підкреслив, що значна частина російських підприємств, які виробляють балістичне озброєння, досі не перебуває під міжнародними санкціями.

Глава держави звернувся до країн G7, Європейського Союзу та інших партнерів із закликом якнайшвидше запровадити нові обмеження проти російського військово-промислового комплексу, наголосивши, що кожне зволікання коштує Україні людських життів.

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