Зеленский назвал страшные последствия удара по Киеву и обратился к Западу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых данных о последствиях одной из самых массированных российских атак на Киев и Киевскую область. По его словам, по состоянию на данный момент известно о 17 погибших и 44 раненых. Глава государства подчеркнул, что многих жертв можно было избежать при наличии достаточного количества современных перехватчиков баллистических ракет.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что российские войска сознательно избивали по гражданской инфраструктуре. Основными целями стали логистические комплексы, складские помещения предприятий, железнодорожная инфраструктура и другие объекты, не имеющие военного назначения.

По словам Зеленского, под удар попали склады строительных материалов, предприятие пивоваренной отрасли, а также гражданские логистические центры. Массированные атаки на такие объекты демонстрируют в очередной раз тактику России, направленную на разрушение экономической инфраструктуры и создание максимальных гуманитарных последствий.

Президент подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов для партнеров должно стать ускорение передачи Украине перехватчиков баллистических ракет. Именно эти системы способны эффективно уничтожать наиболее опасные средства воздушного нападения, которые Россия все чаще применяет при комбинированных ударах.

Зеленский призвал союзников действовать не только в военной, но и в экономической плоскости. Он подчеркнул, что значительная часть российских предприятий, производящих баллистическое вооружение, до сих пор не находится под международными санкциями.

Глава государства обратился в страны G7, Европейский Союз и другие партнеры с призывом как можно быстрее ввести новые ограничения против российского военно-промышленного комплекса, подчеркнув, что каждое промедление стоит Украине человеческих жизней.

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