Зеленський назвав проблему, яку найважче вирішувати з партнерами

Україна змушена збирати необхідну кількість ракет невеликими партіями – іноді йдеться лише про одну-дві одиниці від окремої держави. Про це президент Володимир Зеленський розповів журналістам під час брифінгу у Нью-Йорку.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Відповідаючи на запитання, скільки ракет Україна зараз отримує від партнерів, Зеленський заявив, що постачання можуть становити буквально кілька одиниць.

"По дві. По одній. Ідемо на такі кроки, про які вже потім, після війни, розповідатимемо. Ніхто не говорить про сотні чи тисячі. Збираються сотні по одній-дві ракети", — пояснив президент.

За словами Зеленського, окремі ракети Україні передають безпосередньо лідери держав. Він підкреслив, що йдеться про дві, три або п'ять одиниць, які вдається отримати в результаті прямих домовленостей на найвищому рівні.

Президент пояснив таку схему дефіцитом та високою вартістю озброєнь. За його словами, звичайного звернення одного державного відомства до іншого недостатньо: потрібні рішення на рівні керівників країн.

"Якщо ти просиш команду попрацювати з іншою командою, результатів не буде. Тому що такий продукт, такий дефіцит, такий дорогий", — заявив Зеленський.

При цьому український лідер окремо виділив США. За його словами, саме Вашингтон має можливість надати Україні ракети в значно більшому масштабі.

Зеленський заявив, що звертається до президента Дональда Трампа з проханням збільшити підтримку, незважаючи на дефіцит боєприпасів і високе навантаження на американські запаси через інші збройні конфлікти.

"Ми працюємо з усіма", — наголосив президент.

Проблема дефіциту ракет-перехоплювачів особливо актуальна для України на тлі російських ракетних атак, що продовжуються. Київ неодноразово заявляв про необхідність додаткових засобів протиповітряної оборони, насамперед для захисту міст та критичної інфраструктури.

Таким чином, за публічною статистикою військової допомоги ховається складніша система: частину необхідних Україні боєприпасів доводиться збирати буквально поштучно, використовуючи прямі домовленості з іноземними лідерами.

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