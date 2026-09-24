Зеленский назвал проблему, которую тяжелее всего решать с партнерами

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Кравцев Сергей
Украина вынуждена собирать необходимое количество ракет небольшими партиями – иногда речь идет всего об одной-двух единицах от отдельного государства. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал журналистам во время брифинга в Нью-Йорке.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Отвечая на вопрос о том, сколько ракет Украина сейчас получает от партнеров, Зеленский заявил, что поставки могут составлять буквально несколько единиц.
По словам Зеленского, отдельные ракеты Украине передают непосредственно лидеры государств. Он подчеркнул, что речь идет о двух, трех или пяти единицах, которые удается получить в результате прямых договоренностей на самом высоком уровне.
Президент объяснил такую схему дефицитом и высокой стоимостью вооружений. По его словам, обычного обращения одного государственного ведомства к другому недостаточно: необходимы решения на уровне руководителей стран.
При этом украинский лидер отдельно выделил США. По его словам, именно Вашингтон обладает возможностью предоставить Украине ракеты в значительно большем масштабе.
Зеленский заявил, что обращается к президенту Дональду Трампу с просьбой увеличить поддержку, несмотря на существующий дефицит боеприпасов и высокую нагрузку на американские запасы из-за других вооруженных конфликтов.
Проблема дефицита ракет-перехватчиков особенно актуальна для Украины на фоне продолжающихся российских ракетных атак. Киев неоднократно заявлял о необходимости дополнительных средств противовоздушной обороны, прежде всего для защиты городов и критической инфраструктуры.
Таким образом, за публичной статистикой военной помощи скрывается более сложная система: часть необходимых Украине боеприпасов приходится собирать буквально поштучно, используя прямые договоренности с иностранными лидерами.
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