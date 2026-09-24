Зеленский назвал проблему, которую тяжелее всего решать с партнерами

Украина вынуждена собирать необходимое количество ракет небольшими партиями – иногда речь идет всего об одной-двух единицах от отдельного государства. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал журналистам во время брифинга в Нью-Йорке.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Отвечая на вопрос о том, сколько ракет Украина сейчас получает от партнеров, Зеленский заявил, что поставки могут составлять буквально несколько единиц.

"По две. По одной. Идем на такие шаги, о которых уже потом, после войны, будем рассказывать. Никто не говорит о сотнях или тысячах. Собираются сотни по одной-две ракеты", — объяснил президент.

По словам Зеленского, отдельные ракеты Украине передают непосредственно лидеры государств. Он подчеркнул, что речь идет о двух, трех или пяти единицах, которые удается получить в результате прямых договоренностей на самом высоком уровне.

Президент объяснил такую схему дефицитом и высокой стоимостью вооружений. По его словам, обычного обращения одного государственного ведомства к другому недостаточно: необходимы решения на уровне руководителей стран.

"Если ты просишь команду поработать с другой командой, результатов не будет. Потому что такой продукт, такой дефицит, такой дорогостоящий", — заявил Зеленский.

При этом украинский лидер отдельно выделил США. По его словам, именно Вашингтон обладает возможностью предоставить Украине ракеты в значительно большем масштабе.

Зеленский заявил, что обращается к президенту Дональду Трампу с просьбой увеличить поддержку, несмотря на существующий дефицит боеприпасов и высокую нагрузку на американские запасы из-за других вооруженных конфликтов.

"Мы работаем со всеми", — подчеркнул президент.

Проблема дефицита ракет-перехватчиков особенно актуальна для Украины на фоне продолжающихся российских ракетных атак. Киев неоднократно заявлял о необходимости дополнительных средств противовоздушной обороны, прежде всего для защиты городов и критической инфраструктуры.

Таким образом, за публичной статистикой военной помощи скрывается более сложная система: часть необходимых Украине боеприпасов приходится собирать буквально поштучно, используя прямые договоренности с иностранными лидерами.

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