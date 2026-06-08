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Зеленський назвав найшвидший шлях до миру

Президент вважає, що заморозка війни лінією фронту може стати оптимальним варіантом

8 червня 2026, 06:55
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий заморозити лінії фронту там, де вони зараз перебувають, якщо це допоможе припинити запеклу війну. Про це український лідер розповів в інтерв'ю телеканалу Sky News.

Зеленський назвав найшвидший шлях до миру

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Ведуча запитала Зеленського безпосередньо: якби завтра було оголошено про припинення вогню, погодився він заморозити фронт там, де він зараз.

Президент погодився з цим, зазначивши, що це справді найшвидший шлях встановити світ.

Водночас, як зазначив Володимир Зеленський, просте заморожування – це не кінцева мета.

"Ідея не в тому, щоби просто заморозити, а в тому, щоби заморозити і перевести це в дипломатичне русло", – пояснив глава держави.

На запитання, чи це фактично не означає капітуляцію і передачу Росії того, чого вона домагається, президент відповів негативно. На його думку, утримання нинішніх позицій дасть Україні змогу врятувати людей та повернути солдатів додому.

"Залишатися там, де ми є, означає дати народу України більше можливостей врятувати своїх дітей та солдатам повернутися. Я вважаю, це важливо для нас", – наголосив Володимир Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський намагався передати сигнал російському диктатору Володимиру Путіну про можливі мирні переговори для закінчення війни через російського бізнесмена Романа Абрамовича. За даними джерел Financial Times, цей неформальний канал комунікації міг стати однією з педантичних дипломатичних спроб останніх місяців.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кремль відкинув пропозицію миру від Зеленського: що стоїть за новою войовничою риторикою Путіна.




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