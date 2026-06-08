Зеленський назвав найшвидший шлях до миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий заморозити лінії фронту там, де вони зараз перебувають, якщо це допоможе припинити запеклу війну. Про це український лідер розповів в інтерв'ю телеканалу Sky News.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Ведуча запитала Зеленського безпосередньо: якби завтра було оголошено про припинення вогню, погодився він заморозити фронт там, де він зараз.

Президент погодився з цим, зазначивши, що це справді найшвидший шлях встановити світ.

Водночас, як зазначив Володимир Зеленський, просте заморожування – це не кінцева мета.

"Ідея не в тому, щоби просто заморозити, а в тому, щоби заморозити і перевести це в дипломатичне русло", – пояснив глава держави.

На запитання, чи це фактично не означає капітуляцію і передачу Росії того, чого вона домагається, президент відповів негативно. На його думку, утримання нинішніх позицій дасть Україні змогу врятувати людей та повернути солдатів додому.

"Залишатися там, де ми є, означає дати народу України більше можливостей врятувати своїх дітей та солдатам повернутися. Я вважаю, це важливо для нас", – наголосив Володимир Зеленський.

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