Зеленский назвал самый быстрый путь к миру

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов заморозить линии фронта там, где они сейчас находятся, если это поможет прекратить ожесточённую войну. Об этом украинский лидер рассказал в интервью телеканалу Sky News.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Ведущая спросила Зеленского напрямую: если бы завтра было объявлено о прекращении огня, согласился бы он заморозить фронт там, где он находится сейчас.

Президент согласился с этим, отметив, что это действительно самый быстрый путь установить мир.

В то же время, как отметил Владимир Зеленский, простое замораживание – не конечная цель.

"Идея не в том, чтобы просто заморозить, а в том, чтобы заморозить и перевести это в дипломатическое русло", – пояснил глава государства.

На вопрос, не означает ли это фактически капитуляцию и передачу России того, чего она добивается, президент ответил отрицательно. По его мнению, удержание нынешних позиций даст Украине возможность спасти людей и вернуть солдат домой.

"Оставаться там, где мы есть, означает дать народу Украины больше возможностей спасти своих детей и солдатам вернуться. Я считаю, это важно для нас", – акцентировал Владимир Зеленский.

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