Зеленский назвал компромисс по территориям, к которому готова Украина

Глава украинского государства Владимир Зеленский готов к компромиссу в территориальном вопросе в отношении Украины. По его словам, если наши военные не могут вернуть оккупированные регионы силой, то это возможно сделать в будущем, но с помощью дипломатии. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер заявил в интервью "The Axios Show". Вместе с тем гарант назвал трагедией похищение Россией детей.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Если мы не можем вернуть силой территории, то мы готовы вернуть их в будущем дипломатическим путем. Это хороший компромисс", – подчеркнул он.

Также президент не обошел вниманием украинских детей, которые были вывезены на территорию страны-агрессора. По его словам, государство не имело возможности помешать этим противозаконным действиям, но оно обязательно вернет их домой.

"Я хочу, чтобы они были счастливы. И, конечно, я хочу, чтобы их вернули в Украину. И мне очень жаль, что мы не имели достаточно силы, чтобы не дать россиянам возможности похитить их. Но мы вернем их в их родную страну, к их родственникам. Это очень важно. И, конечно, это зависит от их воли. Конечно, потому что мы боремся за свободу, мы не можем быть рядом с ними сейчас", – подчеркнул Владимир Зеленский.

