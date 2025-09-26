Зеленский назвал компромисс по территориям, к которому готова Украина

Рубрики
Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский готов к компромиссу в территориальном вопросе в отношении Украины. По его словам, если наши военные не могут вернуть оккупированные регионы силой, то это возможно сделать в будущем, но с помощью дипломатии. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер заявил в интервью "The Axios Show". Вместе с тем гарант назвал трагедией похищение Россией детей.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Также президент не обошел вниманием украинских детей, которые были вывезены на территорию страны-агрессора. По его словам, государство не имело возможности помешать этим противозаконным действиям, но оно обязательно вернет их домой.
