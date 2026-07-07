Зеленський назвав головний пріоритет на саміті НАТО: з якою вимогою виступить Україна

Президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари для участі у саміті НАТО, де розраховує домогтися конкретних рішень щодо посилення обороноздатності країни. За словами глави держави, головним очікуванням Києва залишається зміцнення системи протиповітряної оборони та розширення співпраці із союзниками у сфері безпеки.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Про це Зеленський повідомив у своїх соціальних мережах, зазначивши, що розраховує на "сильний та результативний" саміт. За його словами, нинішня зустріч має принести Україні не лише політичну підтримку, а й практичні результати, які можуть підвищити рівень захисту українських міст від російських повітряних атак.

Президент наголосив, що серед ключових питань порядку денного — отримання нових систем ППО, постачання ракет до комплексів, що вже є, а також розвиток спільного виробництва озброєнь за ліцензією. Саме ці напрями Київ вважає критично важливими на тлі масованих ударів Росії, що продовжуються.

Під час перебування в Туреччині Зеленський планує провести майже два десятки двосторонніх зустрічей із лідерами держав та урядів, а також взяти участь у Форумі оборонних індустрій НАТО. Очікується, що на полях заходу буде підписано нові угоди про співпрацю у сфері виробництва безпілотників та реалізацію спільних оборонних проектів з міжнародними партнерами.

Глава держави наголосив, що Україна розраховує на подальше поглиблення взаємодії з Європою та Сполученими Штатами у питаннях безпеки. За його словами, лише розширення військової підтримки та прискорення поставок сучасних озброєнь дозволить ефективніше захищати українське небо та зміцнити оборонний потенціал країни в умовах війни, що триває.

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