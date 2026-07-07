Зеленский назвал главный приоритет на саммите НАТО: с каким требованием выступит Украина

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для участия в саммите НАТО, где рассчитывает добиться конкретных решений по усилению обороноспособности страны. По словам главы государства, главным ожиданием Киева остается укрепление системы противовоздушной обороны и расширение сотрудничества с союзниками в сфере безопасности.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Об этом Зеленский сообщил в своих социальных сетях, отметив, что рассчитывает на "сильный и результативный" саммит. По его словам, нынешняя встреча должна принести Украине не только политическую поддержку, но и практические результаты, способные повысить уровень защиты украинских городов от российских воздушных атак.

Президент подчеркнул, что среди ключевых вопросов повестки — получение новых систем ПВО, поставки ракет к уже имеющимся комплексам, а также развитие совместного производства вооружений по лицензии. Именно эти направления Киев считает критически важными на фоне продолжающихся массированных ударов России.

Во время пребывания в Турции Зеленский планирует провести почти два десятка двусторонних встреч с лидерами государств и правительств, а также принять участие в Форуме оборонных индустрий НАТО. Ожидается, что на полях мероприятия будут подписаны новые соглашения о сотрудничестве в сфере производства беспилотников и реализации совместных оборонных проектов с международными партнерами.

Глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на дальнейшее углубление взаимодействия с Европой и Соединенными Штатами в вопросах безопасности. По его словам, только расширение военной поддержки и ускорение поставок современных вооружений позволит эффективнее защищать украинское небо и укрепить оборонный потенциал страны в условиях продолжающейся войны.

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