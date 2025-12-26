Зеленський натякнув, що Україна готова підписати певні угоди

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що офіційний Київ готова підписати певні угоди. Він розповів, що наразі Україна щоденно працює над пʼятьма документами у межах мирного плану. Про це глава держава повідомив на питання журналістів в чаті Офісу президента 26 грудня.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Володимир Зеленський пояснив, що наразі Україна працює на декількома двосторонніми угодами про гарантії безпеки, серед яких угода між Україною та США, яка майже готова.

За його словами, він готовий підписати певні угоди, але це повинно бути зроблено за згодою усіх сторін. Він зазначив, що є план із 20 пунктів і там чотири сторони: Україна; США; Росія; Європа.

За його словами, план без Москви або європейців підписувати не можна.

"Однак у нас є двосторонні домовленості. Нам треба їх ще раз обговорити і… думаю, деякі речі в деяких речах можна ставити вже крапку", — додав Володимир Зеленський.

