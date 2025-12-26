Зеленский намекнул, что Украина готова подписать определенные соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что официальный Киев готов подписать определенные соглашения. Он рассказал, что сейчас Украина ежедневно работает над пятью документами в рамках мирного плана. Об этом глава государства сообщил на вопросы журналистов в чате Офиса президента 26 декабря.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский пояснил, что в настоящее время Украина работает на несколькими двусторонними соглашениями о гарантиях безопасности, среди которых почти готовое соглашение между Украиной и США.

По его словам, он готов подписать определенные соглашения, но это должно быть сделано с согласия всех сторон. Он отметил, что есть план по 20 пунктам и там четыре стороны: Украина; США; Россия; Европа.

По его словам, план без Москвы или европейцев подписывать нельзя.

"Однако у нас есть двусторонние договоренности. Нам нужно их еще раз обсудить и… думаю, некоторые вещи в некоторых вещах можно ставить уже точку", – добавил Владимир Зеленский.

