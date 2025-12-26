logo

BTC/USD

86999

ETH/USD

2918.49

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский намекнул, что Украина готова подписать определенные соглашения
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский намекнул, что Украина готова подписать определенные соглашения

В настоящее время 20-пунктный план по окончании войны в Украине готов на 90%. Об этом журналистам сообщил президент Владимир Зеленский

26 декабря 2025, 15:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что официальный Киев готов подписать определенные соглашения. Он рассказал, что сейчас Украина ежедневно работает над пятью документами в рамках мирного плана. Об этом глава государства сообщил на вопросы журналистов в чате Офиса президента 26 декабря.

Зеленский намекнул, что Украина готова подписать определенные соглашения

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский пояснил, что в настоящее время Украина работает на несколькими двусторонними соглашениями о гарантиях безопасности, среди которых почти готовое соглашение между Украиной и США.

По его словам, он готов подписать определенные соглашения, но это должно быть сделано с согласия всех сторон. Он отметил, что есть план по 20 пунктам и там четыре стороны: Украина; США; Россия; Европа.

По его словам, план без Москвы или европейцев подписывать нельзя.

"Однако у нас есть двусторонние договоренности. Нам нужно их еще раз обсудить и… думаю, некоторые вещи в некоторых вещах можно ставить уже точку", – добавил Владимир Зеленский.

Читайте на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин назвал условия, при которых со стороны Москвы не будет никаких новых "спецопераций", а также сделал заявление о нападении на Европу. Как сообщает портал "Комментарии", об этом российский диктатор высказался во время традиционной "Прямой линии" 19 декабря.

Также издание "Комментарии" сообщало – большинство пунктов "мирного плана" урегулирования войны России против Украины уже согласованы между Вашингтоном и Киевом. Об этом 26 декабря сообщил портал Axios со ссылкой на украинских и американских чиновников.

По информации издания, президент США Дональд Трамп 28 декабря намерен принять президента Украины Владимира Зеленского в своей резиденции Мар-а-Лаго. Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят детали мирной инициативы. Зеленский 26 декабря подтвердил, что в ближайшее время проведет переговоры с американским лидером.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости