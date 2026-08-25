Зеленський натякнув, чи воюватимуть українці за НАТО у разі атаки Росії

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливу участь українських військових у захисті країн НАТО у разі потенційної агресії Росії. Зокрема, журналісти поцікавилися, чи готовий Київ відправити свої сили на допомогу Естонії, якщо вона зазнає нападу.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Однозначної відповіді "так" або "ні" глава держави не дав. Натомість Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися з партнерами своїм унікальним бойовим досвідом, здобутим під час повномасштабної війни з Росією.

Йдеться, зокрема, про співпрацю в межах ініціативи Drone Deal. За словами президента, Україна може навчати іноземних фахівців, передавати досвід своїх операторів безпілотників, а також допомагати партнерам у використанні систем протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби.

Втім, коли мова зайшла безпосередньо про можливе відправлення українських військових для захисту Естонії, Зеленський фактично переадресував це питання самому Північноатлантичному альянсу.

Президент нагадав, що Україна не є членом НАТО, тоді як Естонія входить до Альянсу. Саме тому, у разі виникнення загрози, її безпеку мають гарантувати понад 30 держав-членів військового блоку.

"Якщо вірити в силу НАТО", то у випадку ризику для Естонії союзники мають спільно стати на її захист, зазначив Зеленський.

Водночас президент знову порушив питання вступу України до Альянсу. На його думку, членство Києва було б вигідним і для держав, які вже входять до НАТО. Причина – українська армія має значний бойовий досвід і є однією з найсильніших у Європі.

Зеленський переконаний, що присутність України в Альянсі зменшила б ризик нової агресії Росії проти інших країн НАТО. Однак поки Київ не отримав членства, Україна формально не має тих самих союзницьких зобов’язань, що й держави Альянсу.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Зеленський відповів, чи готова Росія до "зернового" перемир'я.



