Зеленский намекнул, будут ли украинцы воевать за НАТО в случае атаки России

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможное участие украинских военных в защите стран НАТО в случае потенциальной агрессии России. В частности, журналисты поинтересовались, готов ли Киев отправить свои силы на помощь Эстонии, если она подвергается нападению.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Однозначного ответа "да" или "нет" глава государства не дал. Зеленский подчеркнул, что Украина готова делиться с партнерами своим уникальным боевым опытом, полученным во время полномасштабной войны с Россией.

Речь идет о сотрудничестве в рамках инициативы Drone Deal. По словам президента, Украина может обучать иностранных специалистов, передавать опыт операторов беспилотников, а также помогать партнерам в использовании систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.

Впрочем, когда речь зашла напрямую о возможном отправлении украинских военных для защиты Эстонии, Зеленский фактически переадресовал этот вопрос самому Североатлантическому альянсу.

Президент напомнил, что Украина не является членом НАТО, в то время как Эстония входит в Альянс. Именно поэтому в случае возникновения угрозы ее безопасность должны гарантировать более 30 государств-членов военного блока.

"Если верить в силу НАТО", то в случае риска для Эстонии союзники должны совместно встать на ее защиту, отметил Зеленский.

В то же время президент снова поднял вопрос вступления Украины в Альянс. По его мнению, членство Киева было бы выгодно и для государств, уже входящих в НАТО. Причина – украинская армия имеет большой боевой опыт и является одной из сильнейших в Европе.

Зеленский убежден, что присутствие Украины в Альянсе снизило бы риск новой агрессии России против других стран НАТО. Однако пока Киев не получил членства, Украина формально не имеет тех же союзнических обязательств, что и государства Альянса.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский ответил, готова ли Россия к "зерновому" перемирию.



