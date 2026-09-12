Зеленський кинув Путіну виклик: куди готовий летіти заради зустрічі з диктатором

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність особисто зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним під час саміту G20, який відбудеться у грудні 2026 року у Майамі. Про це повідомляє DW.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами Зеленського, його участь у саміті безпосередньо залежить від того, чи приїде туди Путін. Якщо російський диктатор з'явиться на зустрічі лідерів країн Великої двадцятки, президент України має намір також вирушити до Майамі, щоб провести переговори з ним.

"Ми маємо там бути. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення", — заявив Зеленський.

Український президент при цьому дав зрозуміти, що не вважає сам факт особистої розмови найголовнішим досягненням. За його словами, набагато важливіше те, до яких наслідків приведе потенційна зустріч і чи вдасться досягти конкретних рішень.

"Справа не в словах. Що я йому скажу або що він хоче сказати мені – це не має значення. Результати мають значення. Ось і все", — наголосив Зеленський.

У Кремлі поки не повідомляли, чи збирається Путін брати участь у саміті G20 у Майамі. Російський лідер востаннє особисто відвідував саміт "Великої двадцятки" сім років тому.

При цьому запрошення російській стороні вже спричинило політичні суперечки. У серпні міністр фінансів РФ Антон Сілуанов отримав запрошення від США взяти участь у зустрічі G20 у Північній Кароліні, що викликало різку реакцію низки європейських політиків.

Зеленський та Путін не проводили особистих переговорів з початку повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року. Їхня остання особиста зустріч відбулася 9 грудня 2019 року в Парижі на саміті "нормандської четвірки". Тоді лідери провели коротку бесіду "тет-а-тет", після чого до переговорів приєдналися делегації двох країн.

Якщо Путін справді приїде до Майамі, саміт G20 може стати першим за роки війни майданчиком для їхнього нового прямого контакту.

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