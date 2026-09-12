Зеленский бросил Путину вызов: куда готов лететь, ради встречи с диктатором

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита G20, который пройдет в декабре 2026 года в Майами. Об этом сообщает DW.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, его участие в саммите напрямую зависит от того, приедет ли туда Путин. Если российский диктатор появится на встрече лидеров стран "Большой двадцатки", президент Украины намерен также отправиться в Майами, чтобы провести переговоры с ним.

"Мы должны там быть. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение", — заявил Зеленский.

Украинский президент при этом дал понять, что не считает сам факт личного разговора главным достижением. По его словам, гораздо важнее то, к каким последствиям приведет потенциальная встреча и удастся ли добиться конкретных решений.

"Дело не в словах. Что я ему скажу или что он хочет сказать мне – это не имеет значения. Результаты имеют значение. Вот и все", — подчеркнул Зеленский.

В Кремле пока не сообщали, собирается ли Путин участвовать в саммите G20 в Майами. Российский лидер последний раз лично посещал саммит "Большой двадцатки" семь лет назад.

При этом приглашение российской стороне уже стало причиной политических споров. В августе министр финансов РФ Антон Силуанов получил приглашение от США принять участие во встрече G20 в Северной Каролине, что вызвало резкую реакцию ряда европейских политиков.

Зеленский и Путин не проводили личных переговоров с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Их последняя личная встреча состоялась 9 декабря 2019 года в Париже на саммите "нормандской четверки". Тогда лидеры провели короткую беседу тет-а-тет, после чего к переговорам присоединились делегации двух стран.

Если Путин действительно приедет в Майами, саммит G20 может стать первой за годы войны площадкой для их нового прямого контакта.

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