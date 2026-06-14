Зеленський і Трамп провели телефонну розмову: перші деталі

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорили питання мирних переговорів і подальші дипломатичні кроки щодо завершення війни Росії проти України. Розмова відбулася 14 червня та тривала понад пів години.

Зеленський і Трамп провели телефонну розмову

За інформацією джерел українських медіа, Зеленський насамперед привітав Дональда Трампа з днем народження. Водночас співрозмовники використали дзвінок для обговорення ключових міжнародних питань, пов’язаних з війною Росії проти України та перспективами дипломатичного врегулювання.

Як повідомляє "Суспільне", Зеленський та Трамп торкнулися теми переговорного процесу та можливих форматів діалогу, які могли б наблизити завершення бойових дій. За словами джерел, сторони встигли обговорити "все найважливіше", включаючи ідеї щодо подальших переговорів.

Інформацію про телефонну розмову згодом підтвердив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин. За його словами, бесіда тривала приблизно 30–35 хвилин і була змістовною. У центрі уваги перебували питання дипломатії та пошуку шляхів завершення війни.

Згодом сам Зеленський розповів про свою розмову з Трампом.

"Щойно провів чудову розмову з Президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Я привітав Президента Трампа з днем народження, і ми доволі детально обговорили багато ключових речей, серед яких, звісно, мир. Я побажав Президенту Трампу успіхів, насамперед у його зусиллях щодо завершення війни Росії проти України. Також подякував йому за всю підтримку, яку Америка надає Україні, і важливо, що ми з вдячністю пам’ятаємо кожен крок цієї підтримки, від Javelinʼів до Patriotʼів. Ми обговорили те, що може допомогти наблизити мир зараз. Домовились, що обговоримо більше під час нашої зустрічі на саміті G7", — повідомив Зеленський.

Телефонний контакт відбувся напередодні саміту країн G7, який стартує 15 червня у французькому Евіані. Очікується, що тема війни в Україні стане однією з ключових на зустрічі лідерів провідних демократій світу. Раніше низка ЗМІ повідомляла про можливу особисту зустріч Зеленського і Трампа на полях саміту G7. Однак згодом з’явилася інформація, що окремих двосторонніх переговорів між лідерами наразі не заплановано.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розкрив пропозиції Путіну щодо мирних переговорів