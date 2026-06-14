Зеленский и Трамп провели телефонный разговор: первые детали

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы мирных переговоров и последующие дипломатические шаги по завершению войны России против Украины. Разговор состоялся 14 июня и длился более получаса.

Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

По информации источников украинских медиа, Зеленский в первую очередь поздравил Дональда Трампа с днем рождения. В то же время, собеседники использовали звонок для обсуждения ключевых международных вопросов, связанных с войной России против Украины и перспективами дипломатического урегулирования.

Как сообщает "Общественное", Зеленский и Трамп затронули тему переговорного процесса и возможные форматы диалога, которые могли бы приблизить завершение боевых действий. По словам источников, стороны успели обсудить "все самое важное", включая идеи по дальнейшим переговорам.

Информацию о телефонном разговоре подтвердил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин. По его словам, беседа продолжалась примерно 30-35 минут и была содержательной. В центре внимания находились вопросы дипломатии и поиска путей завершения войны.

Впоследствии сам Зеленский рассказал о своем разговоре с Трампом.

"Только что провел великолепный разговор с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Я поздравил Президента Трампа с днем ​​рождения, и мы достаточно подробно обсудили многие ключевые вещи, среди которых, конечно, мир. Я пожелал Президенту Трампа успехов, прежде всего, в его усилиях по завершению войны России против Украины. Также поблагодарил его за всю поддержку, которую Америка оказывает Украине, и важно, что мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от Javelin'ов до Patriot'ов. Мы обсудили то, что может помочь приблизить мир сейчас. Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите G7", – сообщил Зеленский.

Телефонный контакт состоялся в преддверии саммита стран G7, который стартует 15 июня во французском Эвиане. Ожидается, что тема войны в Украине станет одной из ключевых встреч лидеров ведущих демократий мира. Ранее ряд СМИ сообщал о возможной личной встрече Зеленского и Трампа на полях саммита G7. Однако впоследствии появилась информация, что отдельные двусторонние переговоры между лидерами пока не запланированы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский раскрыл предложения Путину по мирным переговорам